Мелания Трамп о возвращении украинских детей из РФ: очень скоро добьемся успеха

Четверг 05 февраля 2026 10:37
Мелания Трамп о возвращении украинских детей из РФ: очень скоро добьемся успеха Фото: первая леди США Мелания Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Первая леди США Мелания Трамп продолжает контактировать с командой российского диктатора Владимира Путина по возвращению украинских детей, которых оккупанты вывезли в Россию. Скоро будет достигнут успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я работаю над этим, и мы находимся в процессе и, надеюсь, достигнем успеха очень скоро", - сказала Мелания Трамп.

Первая леди США не раскрыла подробностей о переговорах между ее представителями и командой Путина.

В то же время один из ее представителей отметил, что каналы связи продолжаются после того, как Мелания Трамп написала письмо Путину о похищенных украинских детях, которое лично передал ему президент США Дональд Трамп в августе 2025 года. С тех пор в Украину было возвращено 15 детей.

Возвращение украинских детей

Напомним, в июле прошлого года первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию.

Мелания Трамп получила ответ от Путина на ее письмо. С тех пор они имели "открытый канал коммуникации".

Москва предоставила первой леди США информацию об украинских детях, которых уже удалось вернуть.

В частности, в декабре при содействии Мелании Трамп вернули из России семерых украинских детей.

К слову, в сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в Украину из России удалось вернуть 1625 детей. Сейчас это количество немного больше.

