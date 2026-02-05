Мелания Трамп о возвращении украинских детей из РФ: очень скоро добьемся успеха
Первая леди США Мелания Трамп продолжает контактировать с командой российского диктатора Владимира Путина по возвращению украинских детей, которых оккупанты вывезли в Россию. Скоро будет достигнут успех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я работаю над этим, и мы находимся в процессе и, надеюсь, достигнем успеха очень скоро", - сказала Мелания Трамп.
Первая леди США не раскрыла подробностей о переговорах между ее представителями и командой Путина.
В то же время один из ее представителей отметил, что каналы связи продолжаются после того, как Мелания Трамп написала письмо Путину о похищенных украинских детях, которое лично передал ему президент США Дональд Трамп в августе 2025 года. С тех пор в Украину было возвращено 15 детей.
Возвращение украинских детей
Напомним, в июле прошлого года первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию.
Мелания Трамп получила ответ от Путина на ее письмо. С тех пор они имели "открытый канал коммуникации".
Москва предоставила первой леди США информацию об украинских детях, которых уже удалось вернуть.
В частности, в декабре при содействии Мелании Трамп вернули из России семерых украинских детей.
К слову, в сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в Украину из России удалось вернуть 1625 детей. Сейчас это количество немного больше.