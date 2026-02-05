Мелания Трамп о возвращении украинских детей из РФ: очень скоро добьемся успеха

Первая леди США Мелания Трамп продолжает контактировать с командой российского диктатора Владимира Путина по возвращению украинских детей, которых оккупанты вывезли в Россию. Скоро будет достигнут успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я работаю над этим, и мы находимся в процессе и, надеюсь, достигнем успеха очень скоро", - сказала Мелания Трамп.

Первая леди США не раскрыла подробностей о переговорах между ее представителями и командой Путина.

В то же время один из ее представителей отметил, что каналы связи продолжаются после того, как Мелания Трамп написала письмо Путину о похищенных украинских детях, которое лично передал ему президент США Дональд Трамп в августе 2025 года. С тех пор в Украину было возвращено 15 детей.