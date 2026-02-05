Меланія Трамп про повернення українських дітей із РФ: дуже скоро досягнемо успіху

Перша леді США Меланія Трамп продовжує контактувати з командою російського диктатора Володимира Путіна щодо повернення українських дітей, яких окупанти вивезли до Росії. Скоро буде досягнуто успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я працюю над цим, і ми перебуваємо в процесі і, сподіваюся, досягнемо успіху дуже скоро", - сказала Меланія Трамп.

Перша леді США не розкрила подробиць про переговори між її представниками та командою Путіна.

Водночас один з її представників зазначив, що канали зв'язку продовжуються після того, як Меланія Трамп написала листа Путіну про викрадених українських дітей, який особисто передав йому президент США Дональд Трамп у серпні 2025 року. З того часу в Україну було повернуто 15 дітей.