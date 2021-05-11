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Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді. Його шукає СБУ

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 15:49
Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді. Його шукає СБУ Фото: народний депутат Віктор Медведчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді. Таку ж підозру оголосили його соратнику Тарасу Козаку.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Відзначимо, сьогодні генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписано підозри народним депутатам М і К. Джерело РБК-Україна підтверджує, що мова йде про Медведчука і Козака.

Згідно ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, сьогодні Венедіктова заявила, що вирішила взяти на себе відповідальність і повідомити про підозри народним депутатам. Вони підозрюються в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.

Також повідомлялося, що сьогодні СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Генпрокурор, не називаючи його прізвища в повній формі, натякнула, що його місцезнаходження не встановлено, тому СБУ вживаються заходи для вручення йому клопотання про тримання під вартою.

Відзначимо, в 2018 році вийшло журналістське розслідування "Радіо Свобода" про те, що російська компанія "Нові проекти", яка отримала від уряду РФ ліцензію на видобуток вуглеводнів в Криму, нібито може бути пов'язана з Медведчуком.

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