Медведчуку та Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами, - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про повідомлення про підозру двом народним депутатам. За її словами, підозру оголосили Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.
"Сьогодні, за результатами проведеної роботи, Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму", - сказала вона.
Як розповіла генпрокурор, нардепам повідомили про підозру за трьома епізодами. Перший, стосується родовища "Глибока" в Чорному морі, який підозрювані нібито передали російським окупантам у 2015 році.
Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла з обшуками в помешкання нардепа Медведчука. Після чого Венедіктова заявила про підписання підозр двом народним депутатам.
Після цього РБК-Україна стало відомо, що підозра у держзраді стосується нардепа Медведчука. Як розповіли в СБУ, правоохоронці поки шукають нардепа.
Додамо, обшуки проходять не тільки в помешканні Медведчука, але й офісі партії ОПЗЖ.