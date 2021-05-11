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Медведчуку та Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами, - Венедіктова

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 18:18
Медведчуку та Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами, - Венедіктова Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про повідомлення про підозру двом народним депутатам. За її словами, підозру оголосили Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Про це йшлося на брифінгу в Офісі генпрокурора.

"Сьогодні, за результатами проведеної роботи, Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму", - сказала вона.

Як розповіла генпрокурор, нардепам повідомили про підозру за трьома епізодами. Перший, стосується родовища "Глибока" в Чорному морі, який підозрювані нібито передали російським окупантам у 2015 році.

Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла з обшуками в помешкання нардепа Медведчука. Після чого Венедіктова заявила про підписання підозр двом народним депутатам.

Після цього РБК-Україна стало відомо, що підозра у держзраді стосується нардепа Медведчука. Як розповіли в СБУ, правоохоронці поки шукають нардепа.

Додамо, обшуки проходять не тільки в помешканні Медведчука, але й офісі партії ОПЗЖ.

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