Медведчук вийшов з Офісу генпрокурора і заявив, що ознайомився з підозрою

Народний депутат Віктор Медведчук вийшов з Офісу генерального прокурора, куди сьогодні прибув, щоб отримати підозру. За словами нардепа, прокурори дали йому ознайомитися з копією підозри, але оригінал не вручили.

Як розповів Медведчук, його підозрюють у вчиненні державної зради та порушенні правил війни, зокрема мова йде про розграбування національних цінностей в окупованому Криму.

"Згідно з чинним законодавством підозру не вручили, але з підозрою я ознайомився разом з адвокатом", - сказав він.

Адвокат нардепа зазначив, що прокурори вручили примірник повідомлення про підозру. Крім того, на ознайомлення з матеріалами справи захисту Медведчука дали 3 години.

"Підозру, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат ВР та за моєю адресою проживання", - додав Медведчук, зазначивши, що не планує виїжджати з України.