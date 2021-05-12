Медведчук вийшов з Офісу генпрокурора і заявив, що ознайомився з підозрою
Народний депутат Віктор Медведчук вийшов з Офісу генерального прокурора, куди сьогодні прибув, щоб отримати підозру. За словами нардепа, прокурори дали йому ознайомитися з копією підозри, але оригінал не вручили.
Про це повідомив кореспондент РБК-Україна.
Як розповів Медведчук, його підозрюють у вчиненні державної зради та порушенні правил війни, зокрема мова йде про розграбування національних цінностей в окупованому Криму.
"Згідно з чинним законодавством підозру не вручили, але з підозрою я ознайомився разом з адвокатом", - сказав він.
Адвокат нардепа зазначив, що прокурори вручили примірник повідомлення про підозру. Крім того, на ознайомлення з матеріалами справи захисту Медведчука дали 3 години.
"Підозру, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат ВР та за моєю адресою проживання", - додав Медведчук, зазначивши, що не планує виїжджати з України.
Медведчук вийшов з Офісу генпрокурора
Віктор Медведчук вийшов з Офісу генпрокурора — він разом з адвокатами ознайомився з підозрою у держзраді, яку йому оголосили напередодніPosted by hromadske.ua on Wednesday, May 12, 2021
Нагадаємо, вчора Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Обом підозрюваним інкримінують державну зраду.
За місцем проживання Медведчука, а також в офісі партії ОПЗЖ вчора пройшли обшуки, однак самого нардепа правоохоронці не знайшли.
Більше подробиць справи - в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає".