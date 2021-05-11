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У Зеленського відреагували на оголошення підозри Медведчуку

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 20:20
У Зеленського відреагували на оголошення підозри Медведчуку Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Кримінальні провадження та підозру щодо нардепа Віктора Медведчука дуже важливі для досягнення реальної прозорості державності в Україні. Оскільки політика Медведчука спрямована на руйнування української державності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

За його словами, діяльності Медведчука надали оцінку ще під час засідання Ради національної безпеки та оборони, коли ухвалили рішення про запровадження санкцій щодо нього та його оточення.

"Зараз ця оцінка отримала логічне продовження. Держава завжди має працювати комплексно, і у випадку з Медведчуком бачимо конкретний приклад цього. Дослідження кримінальної природи діяльності Медведчука, відповідне засідання РНБО, відповідні санкції щодо суб'єктів і як фіналізація цих подій - цілком мотивована підозра", - сказав він.

Подоляк зазначив, що Медведчук готовий співпрацювати з ким завгодно заради власної вигоди, а Україна його не цікавить.

"Кримінальні провадження, які зараз дійшли до тієї стадії, коли можливе вручення підозри, підтверджують те, що політика для Медведчука - це просто інструмент руйнування державності з одного боку і спосіб класичного тіньового збагачення з іншого. І нічого більше", - додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, сьогодні Віктору Медведчуку оголосили підозру у вчиненні державної зради. Ще одну підозру оголосили соратнику Медведчука - Тарасу Козаку. Як розповіли в Офісі генерального прокурора, підозри Медведчуку та Козака стосуються відразу трьох епізодів.

За даними Служби безпеки України, Козак наразі перебуває в Росії, а Медведчук - на території України, однак точне його місцезнаходження невідоме.

Як відомо, у лютому РНБО оголосила про санкції проти Козака та його телеканалів. Пізніше санкції наклали на Медведчука та його оточення, зокрема на дружину - Оксану Марченко.

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У Зеленського відреагували на оголошення підозри Медведчуку
У Зеленського відреагували на оголошення підозри Медведчуку
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