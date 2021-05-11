У Зеленського відреагували на оголошення підозри Медведчуку

Кримінальні провадження та підозру щодо нардепа Віктора Медведчука дуже важливі для досягнення реальної прозорості державності в Україні. Оскільки політика Медведчука спрямована на руйнування української державності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

За його словами, діяльності Медведчука надали оцінку ще під час засідання Ради національної безпеки та оборони, коли ухвалили рішення про запровадження санкцій щодо нього та його оточення.

"Зараз ця оцінка отримала логічне продовження. Держава завжди має працювати комплексно, і у випадку з Медведчуком бачимо конкретний приклад цього. Дослідження кримінальної природи діяльності Медведчука, відповідне засідання РНБО, відповідні санкції щодо суб'єктів і як фіналізація цих подій - цілком мотивована підозра", - сказав він.

Подоляк зазначив, що Медведчук готовий співпрацювати з ким завгодно заради власної вигоди, а Україна його не цікавить.

"Кримінальні провадження, які зараз дійшли до тієї стадії, коли можливе вручення підозри, підтверджують те, що політика для Медведчука - це просто інструмент руйнування державності з одного боку і спосіб класичного тіньового збагачення з іншого. І нічого більше", - додав радник керівника ОП.