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Козак перебуває в Росії, Медведчук - в Україні, - СБУ

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 18:47
Козак перебуває в Росії, Медведчук - в Україні, - СБУ Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Віктор Медведчук і Тарас Козак, яким оголосили підозру за трьома епізодами, включаючи державну зраду, перебувають в Україні. Встановленням їх місцеперебування займається СБУ.

Про це в ході брифінгу в офісі Генпрокуратури України повідомив голова СБУ Іван Баканов.

Він уточнив, що Тарас Козак знаходиться в Російській Федерації тимчасово. "Можливо він виїхав з російської території на відпочинок, але повертатися в Україну", - сказав Баканов.

"Що стосується Віктора Медведчука, то сьогодні встановлюється його місцеперебування, але за нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки 8 травня він перебував на українській території і з України поки не виїжджав", - додав глава СБУ.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в помешкання нардепа Медведчука. Після чого Венедіктова заявила про підписання підозр двом народним депутатам.

Після цього РБК-Україна стало відомо, що підозра у держзраді стосується нардепа Медведчука. Як розповіли в СБУ, правоохоронці поки шукають нардепа.

Додамо, обшуки проходять не тільки в помешканні Медведчука, але й офісі партії ОПЗЖ.

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