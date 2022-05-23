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Медведчука хочуть обміняти на бійців із "Азовсталі". У МВС пояснили, чому заговорив нардеп

Фото: Віктор Медведчук (скріншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Зараз ведуться активні переговори про обмін кума президента РФ Володимира Путіна на бійців із "Азовсталі". Саме тому затриманий Віктор Медведчук вирішив дати покази проти колишнього президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"Сьогодні Медведчук повідомив нам те, що ми і так знали з його плівок. І про трубу, яку Порошенко вважав компенсацією за втрачений бізнес в Криму, і про схеми на вугіллі, коли вся країна гуділа про "Роттердам+". Насправді, зараз ведуться активні переговори про обмін Медведчука на наших героїв "Азовсталі". Тому він вирішив внести ясність в цю ганебну історію про те, як Порошенко заробляв на війні", - впевнений він.

Як повідомлялось, свідчення Віктора Медведчука є підставою для допиту осіб проти яких він свідчить лише при наявності відповідних доказів слів нардепа.

Про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Він намагався втекти з країни. Майже через тиждень після арешту він попросив президентів України та Росії обміняти його на українських військових, але тоді російська сторона відмовилася.

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Віктор МедведчукПетро Порошенко