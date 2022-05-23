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Медведчука хотят обменять на бойцов из "Азовстали". В МВД объяснили, почему заговорил нардеп

Фото: Виктор Медведчук (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Сейчас ведутся активные переговоры об обмене кума президента РФ Владимира Путина на бойцов из "Азовстали". Именно поэтому задержанный Виктор Медведчук решил дать показания против бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"Сегодня Медведчук сообщил нам то, что мы и так знали по его пленкам. И о трубе, которую Порошенко считал компенсацией за потерянный бизнес в Крыму, и о схемах на угле, когда вся страна гудела о "Роттердам+". На самом деле, сейчас ведутся активные переговоры об обмене Медведчука на наших героев "Азовстали". Поэтому он решил внести ясность в эту позорную историю о том, как Порошенко зарабатывал на войне", - уверен он.

Как сообщалось, показания Виктора Медведчука являются основанием для допроса лиц, против которых он свидетельствует только при наличии соответствующих доказательств слов нардепа.

О задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Он пытался сбежать со страны. Спустя почти неделю после ареста он попросил президентов Украины и России обменять его на украинских военных, но тогда российская сторона отказалась.

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Виктор МедведчукПетр Порошенко