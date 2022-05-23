ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Медведчук заговорив. Чи будуть нові підозри у справі кума Путіна

Новость на русском →
Україна, Понеділок 23 травня 2022 11:13
Медведчук заговорив. Чи будуть нові підозри у справі кума Путіна Фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Свідчення Віктора Медведчука є підставою для допиту осіб проти яких він свідчить лише при наявності відповідних доказів слів нардепа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського.

"Свідчення, які дає Медведчук, це є свідчення особи, яка підозрюється у вчиненні важких злочинів, є лише одним із різновидів доказів у кримінальному провадженні. Якщо у органів досудового розслідування є інші докази, або інші фактичні дані, які доводять те, що говорить Медведчук, то наступний крок - це щонайменше допит тих осіб, які були задіяні в незаконних схемах", - розповів він.

А далі, за його словами, вже будуть органи досудового розслідування вирішувати є чи немає підстав для оголошення підозр для інших фігурантів цього процесу чи ні.

Нагадаємо, у 2021 році Віктору Медведчуку оголосили декілька підозр. Зокрема, його підозрюють у державній зраді та роботі з терористичним організаціям "ЛДНР".

До початку війни він знаходився під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Він намагався втекти з країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук
NEWS
Воєнний стан в Україні: чому ввели і коли закінчиться
Воєнний стан в Україні: чому ввели і коли закінчиться
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення