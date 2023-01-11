Медведчук без гражданства Украины и визит Бербок в Харьков: новости за 10 января
Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука и еще троих нардепов, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков с неанонсированным визитом.
Более детально о том, что произошло во вторник, 10 января, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 710 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 112 470 военных.
- Украинские военные подбили российский катер в районе острова Белогрудый, который в дельте Днепра, расположенный в плавнях между Херсоном и Голой Пристанью.
- Российские войска обстреляли Херсон. В результате удара по Днепровскому району погиб 85-летний мужчина.
- На севере Киевской области украинские саперы минируют пути вероятного выдвижения российских войск.
- Вооруженные силы Украины атаковали 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, сообщили в Генштабе.
- Россияне более 40 раз атаковали приграничье Черниговской и Сумской областей.
Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина
Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства четырех народных депутатов Украины.
"На основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц - Деркача Андрея Леонидовича, Медведчука Виктора Владимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равильевича", - заявил глава государства во время видеообращения.
Бербок приехала в Харьков с неанонсированным визитом
Бербок стала первым членом кабинета министров Германии, посетившим восточную Украину с полномасштабного вторжения РФ. Министр осмотрела северо-восточный район Салтовки, который сильно пострадал от российских атак.
В визите ее сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.
В Харькове Бербок заявила, что украинские военные могут рассчитывать на дальнейшие поставки оружия от Германии.
Канада приобретет систему NASAMS и передаст ее Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своей канадской коллегой Анитой Ананд. Она в ходе переговоров сообщила, что Канада купит у США передовую национальную зенитно-ракетную систему NASAMS, чтобы передать ее Украине.
ЕС и НАТО подписали совместную декларацию с учетом угроз со стороны России и Китая
ЕС и НАТО подписали впервые за 5 лет совместную декларацию об усилении сотрудничества против "угроз безопасности и вызовов", которые представляют Россия и Китай.
Соглашение является официальным признанием укрепления связей между двумя организациями после вторжения России в Украину.
Путин не предупредил Китай о вторжении в Украину
Российский диктатор Владимир Путин не предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпиня о намерении полномасштабно вторгнуться в Украину. Теперь в Пекине говорят о личном недоверии к российскому диктатору.
"Пять высокопоставленных китайских чиновников, ознакомленных с этим вопросом, за последние девять месяцев в разное время сообщили FT, что Москва не сообщила Пекину о своем намерении начать полное вторжение в Украину в Украину до того, как Путин приказал атаковать", - пишет издание Financial Times.
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