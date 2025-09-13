Почти 50 стран-членов ООН осудили атаку дронов РФ на Польшу
Почти 50 стран-членов ООН осудили вторжение РФ в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Соответствующее заявление зачитал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий перед началом экстренного заседания Совета Безопасности ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию на Youtube-канале ООН.
Заместитель главы МИД Польши сообщил, что Российская Федерация, атакуя территорию Украины в ночь на 10 сентября, осуществила 19 вторжений объектов типа дронов в воздушное пространство Польши.
Они представляли реальную угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности авиации, поэтому были превентивно нейтрализованы.
"Впервые с начала повтомасштабного вторжения России в Украину территориальная целостность Польши и одновременно воздушное пространство НАТО и ЕС было нарушено в таком беспрецедентном и массовом масштабе", - отметил он.
Босацкий также напомнил, что это событие произошло после предыдущих случаев нарушения Россией польского воздушного пространства, поэтому Польша впервые решила обратиться с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН.
Польша и страны-подписанты призвали Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины, воздержаться от дальнейших провокаций и соблюдать обязательства, закрепленные в Уставе ООН.
Кроме Польши заявление подписали большинство стран Европы, а также Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, США.
Атака дронов на Польшу
В ночь на 10 сентября Россия осуществила массированную атаку на Украину. Часть беспилотников вторглась в воздушное пространство Польши.
Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что в воздушном пространстве ночью находилось 19 дронов. При этом только 4 из них удалось сбить.
Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски заявил: у польского правительства есть все доказательства того, что атака российских беспилотников на Польшу была спланированной провокацией.
В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.