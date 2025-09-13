ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почти 50 стран-членов ООН осудили атаку дронов РФ на Польшу

Суббота 13 сентября 2025 02:15
UA EN RU
Почти 50 стран-членов ООН осудили атаку дронов РФ на Польшу Фото: заявление стран-членов ООН по атаке дронов РФ на Польшу (скриншот из видео)
Автор: Марина Балабан

Почти 50 стран-членов ООН осудили вторжение РФ в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Соответствующее заявление зачитал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий перед началом экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию на Youtube-канале ООН.

Заместитель главы МИД Польши сообщил, что Российская Федерация, атакуя территорию Украины в ночь на 10 сентября, осуществила 19 вторжений объектов типа дронов в воздушное пространство Польши.

Они представляли реальную угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности авиации, поэтому были превентивно нейтрализованы.

"Впервые с начала повтомасштабного вторжения России в Украину территориальная целостность Польши и одновременно воздушное пространство НАТО и ЕС было нарушено в таком беспрецедентном и массовом масштабе", - отметил он.

Босацкий также напомнил, что это событие произошло после предыдущих случаев нарушения Россией польского воздушного пространства, поэтому Польша впервые решила обратиться с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Польша и страны-подписанты призвали Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины, воздержаться от дальнейших провокаций и соблюдать обязательства, закрепленные в Уставе ООН.

Кроме Польши заявление подписали большинство стран Европы, а также Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, США.

Атака дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября Россия осуществила массированную атаку на Украину. Часть беспилотников вторглась в воздушное пространство Польши.

Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что в воздушном пространстве ночью находилось 19 дронов. При этом только 4 из них удалось сбить.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски заявил: у польского правительства есть все доказательства того, что атака российских беспилотников на Польшу была спланированной провокацией.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Дрони
Новости
Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО, - генерал НАТО
Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО, - генерал НАТО
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России