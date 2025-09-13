Майже 50 країн-членів ООН засудили атаку дронів РФ на Польщу
Майже 50 країн-членів ООН засудили вторгення РФ до повітряного простору Польщі у ніч на 10 вересня. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький перед початком екстреного засідання Ради Безпеки ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію на Youtube-каналі ООН.
Заступник голови МЗС Польщі повідомив, що Російська Федерація, атакуючи територію України в ніч на 10 вересня, здійснила 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі.
Вони становили реальну загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки авіації, тому були превентивно нейтралізовані.
"Вперше з початку повтомасштабного вторгнення Росії в Україну територіальна цілісність Польщі та одночасно повітряний простір НАТО та ЄС було порушено в такому безпрецедентному та масовому масштабі", - зазначив він.
Босацький також нагадав, що ця подія сталась після попередніх випадків порушення Росією польського повітряного простору, тому Польща вперше вирішила звернутися з проханням про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.
Польща та країни-підписанти закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України, утриматися від подальших провокацій і дотримуватися зобов'язань, закріплених у Статуті ООН.
Крім Польщі заяву підписали більшість країн Європи, а також Австралія, Канада, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія, США.
Атака дронів на Польщу
У ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Частина безпілотників вторглася в повітряний простір Польщі.
Прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що в повітряному просторі вночі перебувало 19 дронів. При цьому лише 4 з них вдалося збити.
Віце-прем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковскі заявив: у польського уряду є всі докази того, що атака російських безпілотників на Польщу була спланованою провокацією.
У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.