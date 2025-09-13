ua en ru
Майже 50 країн-членів ООН засудили атаку дронів РФ на Польщу

Субота 13 вересня 2025 02:15
Майже 50 країн-членів ООН засудили атаку дронів РФ на Польщу Фото: заява країн-членів ООН щодо атаки дронів РФ на Польщу (скріншот із відео)
Автор: Марина Балабан

Майже 50 країн-членів ООН засудили вторгення РФ до повітряного простору Польщі у ніч на 10 вересня. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький перед початком екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію на Youtube-каналі ООН.

Заступник голови МЗС Польщі повідомив, що Російська Федерація, атакуючи територію України в ніч на 10 вересня, здійснила 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі.

Вони становили реальну загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки авіації, тому були превентивно нейтралізовані.

"Вперше з початку повтомасштабного вторгнення Росії в Україну територіальна цілісність Польщі та одночасно повітряний простір НАТО та ЄС було порушено в такому безпрецедентному та масовому масштабі", - зазначив він.

Босацький також нагадав, що ця подія сталась після попередніх випадків порушення Росією польського повітряного простору, тому Польща вперше вирішила звернутися з проханням про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Польща та країни-підписанти закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України, утриматися від подальших провокацій і дотримуватися зобов'язань, закріплених у Статуті ООН.

Крім Польщі заяву підписали більшість країн Європи, а також Австралія, Канада, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія, США.

Атака дронів на Польщу

У ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Частина безпілотників вторглася в повітряний простір Польщі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що в повітряному просторі вночі перебувало 19 дронів. При цьому лише 4 з них вдалося збити.

Віце-прем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковскі заявив: у польського уряду є всі докази того, що атака російських безпілотників на Польщу була спланованою провокацією.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

