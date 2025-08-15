ua en ru
Почти 20 тысяч гривен на зиму: кто из прифронтовых территорий получит деньги на топливо

Пятница 15 августа 2025 11:42
UA EN RU
Почти 20 тысяч гривен на зиму: кто из прифронтовых территорий получит деньги на топливо Фото: Украинцы смогут получить деньги на твердое топливо (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы, которые живут на прифронтовых территориях и отапливают жилье твердым топливом, смогут получить единовременное пособие в 19 400 гривен на подготовку к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Кабинет Министров Украины утвердил постановление об одноразовой денежной помощи на приобретение твердого печного топлива для жителей прифронтовых регионов. Выплаты профинансируют за счет средств УВКБ ООН и других гуманитарных организаций.

Кто сможет получить деньги на топливо

Получить 19 400 гривен смогут жители населенных пунктов в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии соприкосновения (без дополнительных критериев уязвимости), а также жители территорий активных боевых действий в девяти прифронтовых областях - при условии принадлежности к уязвимым категориям и наличии финансирования.

Как получить помощь

Помощь будет назначаться на домохозяйство один раз на отопительный сезон. Для ее получения нужно подать заявление в местный орган власти. Выплаты в безналичной форме будут осуществляться в течение сентября-октября, и даже в случае эвакуации средства будут перечислены по принципу "деньги ходят за человеком".

В ведомстве подчеркивают, что цель программы - дать возможность людям заблаговременно приобрести топливо на зиму, особенно многодетным семьям, пенсионерам, ВПЛ и другим уязвимым категориям населения.

Напомним, в Украине с 1 июля 2025 года стартовал пилотный проект по выплате базовой социальной помощи семьям с низкими доходами. На первом этапе ее могут получить домохозяйства, которые уже имеют другие виды господдержки, а с 1 октября - и другие малообеспеченные семьи, соответствующие критериям. Помощь назначается на всю семью, а состав семьи определяют на момент подачи заявки.

Также РБК-Украина писало, что "Дія" начинает бета-тестирование новой комплексной услуги - базовой социальной помощи. Для участия отберут тысячу тестировщиков, которые помогут усовершенствовать сервис и сделать его максимально удобным для пользователей.

