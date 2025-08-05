Доступна не всем. В Украине запустили новый вид социальной помощи
С 1 июля 2025 года в Украине начата реализация экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи для семей с низкими доходами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
В ПФУ отмечают, что это новый вид поддержки, который действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №371 от 25 марта 2025 года.
Кто имеет право на помощь
На первом этапе участие в программе могут принять семьи, которые уже получают:
- государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь на детей в многодетных семьях;
- временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или неизвестно, где находятся.
С 1 октября 2025 года к программе смогут присоединиться другие семьи, которые нуждаются в поддержке и соответствуют критериям.
Как определяется состав семьи
Базовая социальная помощь назначается на всю семью и выплачивается одному из ее членов. В состав семьи входят:
- супруги;
- дети до 18 лет и совершеннолетние студенты (до 23 лет);
- лица с инвалидностью, проживающие с родителями;
- нетрудоспособные родители супругов;
- лица, ухаживающие за одинокими людьми с инвалидностью I группы;
- мужчина и женщина, которые не состоят в браке, но имеют общих детей;
- одинокие лица, которые соответствуют требованиям.
В состав не включаются лица, которые:
- находятся на полном государственном содержании;
- удерживаются государством-агрессором (в плену, заложниках и т.д.);
- находятся за границей.
В ПФУ отмечают, что состав семьи определяется на дату обращения за назначением помощи.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство готовит масштабные изменения в порядок предоставления социальных выплат, субсидий и компенсаций. Ключевые нововведения касаются продления помощи ВПЛ, уточнения условий получения соцвыплат, расширения доступа к жилищным субсидиям, поддержки военных на лечении, защиты детей-сирот и урегулирования компенсаций для учреждений, которые принимают переселенцев.
Напомним, в Украине завершился проект дополнительных выплат от Всемирной продовольственной программы ООН для пенсионеров и людей с инвалидностью. С августа 2023 года помощь получали около 390 тысяч человек из прифронтовых регионов, чей доход был ниже 3250 гривен. Из-за нехватки финансирования июльские выплаты стали последними. В случае поступления новых средств программу могут возобновить или заменить.
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