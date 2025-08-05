ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доступна не всем. В Украине запустили новый вид социальной помощи

Вторник 05 августа 2025 15:08
UA EN RU
Доступна не всем. В Украине запустили новый вид социальной помощи Фото: Украинцы смогут получить новый вид социальной помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 июля 2025 года в Украине начата реализация экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи для семей с низкими доходами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

В ПФУ отмечают, что это новый вид поддержки, который действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №371 от 25 марта 2025 года.

Кто имеет право на помощь

На первом этапе участие в программе могут принять семьи, которые уже получают:

  • государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей в многодетных семьях;
  • временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или неизвестно, где находятся.

С 1 октября 2025 года к программе смогут присоединиться другие семьи, которые нуждаются в поддержке и соответствуют критериям.

Как определяется состав семьи

Базовая социальная помощь назначается на всю семью и выплачивается одному из ее членов. В состав семьи входят:

  • супруги;
  • дети до 18 лет и совершеннолетние студенты (до 23 лет);
  • лица с инвалидностью, проживающие с родителями;
  • нетрудоспособные родители супругов;
  • лица, ухаживающие за одинокими людьми с инвалидностью I группы;
  • мужчина и женщина, которые не состоят в браке, но имеют общих детей;
  • одинокие лица, которые соответствуют требованиям.

В состав не включаются лица, которые:

  • находятся на полном государственном содержании;
  • удерживаются государством-агрессором (в плену, заложниках и т.д.);
  • находятся за границей.

В ПФУ отмечают, что состав семьи определяется на дату обращения за назначением помощи.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство готовит масштабные изменения в порядок предоставления социальных выплат, субсидий и компенсаций. Ключевые нововведения касаются продления помощи ВПЛ, уточнения условий получения соцвыплат, расширения доступа к жилищным субсидиям, поддержки военных на лечении, защиты детей-сирот и урегулирования компенсаций для учреждений, которые принимают переселенцев.

Напомним, в Украине завершился проект дополнительных выплат от Всемирной продовольственной программы ООН для пенсионеров и людей с инвалидностью. С августа 2023 года помощь получали около 390 тысяч человек из прифронтовых регионов, чей доход был ниже 3250 гривен. Из-за нехватки финансирования июльские выплаты стали последними. В случае поступления новых средств программу могут возобновить или заменить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выплаты Социальная помощь
Новости
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому