Доступна не всем. В Украине запустили новый вид социальной помощи

С 1 июля 2025 года в Украине начата реализация экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи для семей с низкими доходами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

В ПФУ отмечают, что это новый вид поддержки, который действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №371 от 25 марта 2025 года.

Кто имеет право на помощь

На первом этапе участие в программе могут принять семьи, которые уже получают:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей в многодетных семьях;

временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или неизвестно, где находятся.

С 1 октября 2025 года к программе смогут присоединиться другие семьи, которые нуждаются в поддержке и соответствуют критериям.

Как определяется состав семьи

Базовая социальная помощь назначается на всю семью и выплачивается одному из ее членов. В состав семьи входят:

супруги;

дети до 18 лет и совершеннолетние студенты (до 23 лет);

лица с инвалидностью, проживающие с родителями;

нетрудоспособные родители супругов;

лица, ухаживающие за одинокими людьми с инвалидностью I группы;

мужчина и женщина, которые не состоят в браке, но имеют общих детей;

одинокие лица, которые соответствуют требованиям.

В состав не включаются лица, которые:

находятся на полном государственном содержании;

удерживаются государством-агрессором (в плену, заложниках и т.д.);

находятся за границей.

В ПФУ отмечают, что состав семьи определяется на дату обращения за назначением помощи.