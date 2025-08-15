Майже 20 тисяч гривень на зиму: хто з прифронтових територій отримає гроші на паливо

Українці, які живуть на прифронтових територіях та опалюють житло твердим паливом, зможуть отримати одноразову допомогу у 19 400 гривень на підготовку до зими.

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного палива для жителів прифронтових регіонів. Виплати профінансують за рахунок коштів УВКБ ООН та інших гуманітарних організацій.

Хто зможе отримати гроші на паливо

Отримати 19 400 гривень зможуть мешканці населених пунктів у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ або лінії зіткнення (без додаткових критеріїв вразливості), а також жителі територій активних бойових дій у дев’яти прифронтових областях - за умови належності до вразливих категорій та наявності фінансування.

Як отримати допомогу

Допомога призначатиметься на домогосподарство один раз на опалювальний сезон. Для її отримання потрібно подати заяву до місцевого органу влади. Виплати у безготівковій формі здійснюватимуться протягом вересня-жовтня, і навіть у разі евакуації кошти буде перераховано за принципом "гроші ходять за людиною".

У відомстві наголошують, що мета програми - дати змогу людям завчасно придбати паливо на зиму, особливо багатодітним сім’ям, пенсіонерам, ВПО та іншим вразливим категоріям населення.