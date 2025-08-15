Майже 20 тисяч гривень на зиму: хто з прифронтових територій отримає гроші на паливо
Українці, які живуть на прифронтових територіях та опалюють житло твердим паливом, зможуть отримати одноразову допомогу у 19 400 гривень на підготовку до зими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Кабінет Міністрів України затвердив постанову про одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного палива для жителів прифронтових регіонів. Виплати профінансують за рахунок коштів УВКБ ООН та інших гуманітарних організацій.
Хто зможе отримати гроші на паливо
Отримати 19 400 гривень зможуть мешканці населених пунктів у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ або лінії зіткнення (без додаткових критеріїв вразливості), а також жителі територій активних бойових дій у дев’яти прифронтових областях - за умови належності до вразливих категорій та наявності фінансування.
Як отримати допомогу
Допомога призначатиметься на домогосподарство один раз на опалювальний сезон. Для її отримання потрібно подати заяву до місцевого органу влади. Виплати у безготівковій формі здійснюватимуться протягом вересня-жовтня, і навіть у разі евакуації кошти буде перераховано за принципом "гроші ходять за людиною".
У відомстві наголошують, що мета програми - дати змогу людям завчасно придбати паливо на зиму, особливо багатодітним сім’ям, пенсіонерам, ВПО та іншим вразливим категоріям населення.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2025 року стартував пілотний проєкт із виплати базової соціальної допомоги сім’ям з низькими доходами. На першому етапі її можуть отримати домогосподарства, які вже мають інші види держпідтримки, а з 1 жовтня - й інші малозабезпечені сім’ї, що відповідають критеріям. Допомога призначається на всю родину, а склад сім’ї визначають на момент подання заявки.
Також РБК-Україна писало, що "Дія" розпочинає бета-тестування нової комплексної послуги - базової соціальної допомоги. Для участі відберуть тисячу тестувальників, які допоможуть удосконалити сервіс та зробити його максимально зручним для користувачів.