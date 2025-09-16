Усик больше не №1: The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира
Авторитетный боксерский журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг боксеров независимо от весовой категории (P4P). Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик потерял первую позицию, уступив место американцу Теренсу Кроуфорду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.
Кроуфорд стал №1 в мире
14 сентября Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) одержал победу над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (63-3-2, 39 КО) единогласным решением судей.
Этот успех позволил ему стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и первым боксером в истории эпохи четырех титулов, который собрал чемпионские пояса сразу в трех весовых дивизионах.
После этой победы Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от The Ring, сместив с первого места Александра Усика.
Усик опустился на второе место
Украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) впервые возглавил рейтинг в мае 2024 года после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Однако обновленная версия списка поставила его на вторую позицию.
Третье место в рейтинге занял непобежденный японский чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО). Недавно он защитил свои титулы в бою против узбекского экс-чемпиона Муроджона Ахмадалиева (14-2, 11 КО).
Полный рейтинг P4P от The Ring
- Теренс Кроуфорд (США) 42-0-0 (31 КО)
- Александр Усик (Украина) 24-0-0 (15 КО)
- Наоя Иноуэ (Япония) 31-0-0 (27 КО)
- Дмитрий Бивол (РФ) 24-1-0-0 (12 КО)
- Артур Бетербиев (РФ) 21-1-0-0 (20 КО)
- Джесси Родригес (США) 22-0-0 (15 КО)
- Дзюнто Накатани (Япония) 31-0-0 (24 КО)
- Шакур Стивенсон (США) 24-0-0 (11 КО)
- Дэвид Бенавидес (США) 30-0-0 (24 КО)
- Сауль "Канело" Альварес (Мексика) 63-3-2 (39 КО)
Что такое рейтинг P4P
Рейтинг pound-for-pound (P4P) - это условный список лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
При его формировании учитывают уровень мастерства, количество чемпионских титулов, качество соперников и достижения в различных дивизионах.
Напомним, что Александр Усик считает Кроуфорда лучшим боксером мира, независимо от весовой категории.
