Команда Усика ответила на скандал с танцами: детали

Среда 10 сентября 2025 18:02
UA EN RU
Команда Усика ответила на скандал с танцами: детали Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Команда абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика получила от Всемирной боксерской организации (WBO) 90 дней для ведения переговоров о следующем бое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkySports.

Следующий соперник Усика

Сергей Лапин рассказал, что следующим соперником Усика может стать победитель боя между Джозефом Паркером и Фабио Уордли, который состоится 25 октября.

"Мы благодарим WBO за тщательное рассмотрение дела и наших аргументов. 19 июля 2025 года Александр Усик в третий раз за 14 месяцев провел титульный бой и в очередной раз стал абсолютным чемпионом мира. Эти победы были добыты ценой огромной дисциплины, преданности и изнурительных сборов", - отметил Лапин.

По словам директора, нагрузка последних боев требует длительного восстановления, и Усик заслужил время для отдыха перед новыми вызовами. "Сейчас наша команда рассматривает новые возможности и интересное место для проведения очередного боя за абсолют", - добавил директор.

Лапин прокомментировал сомнения относительно травмы Усика

Напомним, что WBO приказала украинцу предоставить обновленное медицинское заключение после того, как в сети появились видео, где он танцует.

Комментируя сомнения боксерского сообщества, в частности команды Паркера, относительно состояния Усика, команда предоставила объяснения.

"Усику не назначен постельный режим, ему разрешено участвовать в благотворительных спортивных мероприятиях и заниматься умеренной физической активностью. Но очевидно, что танцы или посещение мероприятий - это не то же самое, что трехмесячный тренировочный лагерь для титульного боя", - пояснил Лапин.

Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг).

Украинец стал первым бойцом со времен Мохаммеда Али, кому удалось повторить это достижение.

Ранее мы сообщали, почему Александр Усик сохраняет все пояса, но не будет драться.

Также читайте, как Усик сенсационно не вошел в топ-10 обновленного рейтинга BoxRec.

Новости
