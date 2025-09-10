Команда Усика ответила на скандал с танцами: детали
Команда абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика получила от Всемирной боксерской организации (WBO) 90 дней для ведения переговоров о следующем бое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkySports.
Следующий соперник Усика
Сергей Лапин рассказал, что следующим соперником Усика может стать победитель боя между Джозефом Паркером и Фабио Уордли, который состоится 25 октября.
"Мы благодарим WBO за тщательное рассмотрение дела и наших аргументов. 19 июля 2025 года Александр Усик в третий раз за 14 месяцев провел титульный бой и в очередной раз стал абсолютным чемпионом мира. Эти победы были добыты ценой огромной дисциплины, преданности и изнурительных сборов", - отметил Лапин.
По словам директора, нагрузка последних боев требует длительного восстановления, и Усик заслужил время для отдыха перед новыми вызовами. "Сейчас наша команда рассматривает новые возможности и интересное место для проведения очередного боя за абсолют", - добавил директор.
Лапин прокомментировал сомнения относительно травмы Усика
Напомним, что WBO приказала украинцу предоставить обновленное медицинское заключение после того, как в сети появились видео, где он танцует.
Комментируя сомнения боксерского сообщества, в частности команды Паркера, относительно состояния Усика, команда предоставила объяснения.
"Усику не назначен постельный режим, ему разрешено участвовать в благотворительных спортивных мероприятиях и заниматься умеренной физической активностью. Но очевидно, что танцы или посещение мероприятий - это не то же самое, что трехмесячный тренировочный лагерь для титульного боя", - пояснил Лапин.
Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира
Напомним, 19 июля Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг).
Украинец стал первым бойцом со времен Мохаммеда Али, кому удалось повторить это достижение.
