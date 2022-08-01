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Масштабний обстріл Миколаєва та загострення ситуації на кордоні Сербії та Косово: новини за вихідні

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Понеділок 01 серпня 2022 08:30
Масштабний обстріл Миколаєва та загострення ситуації на кордоні Сербії та Косово: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Миколаїв зазнав наймасштабнішого обстрілу, в Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи, ситуація на кордоні Сербії та Косова загострилася. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 30-31 липня – в матеріалі РБК-Україна.

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Евакуація обов'язкова. Зеленський закликав людей виїжджати з Донецької області

Український уряд зобов'язав мешканців Донецької області евакуюватися. Людей забезпечать повним супроводом і допомогою. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

Так, уряд України запроваджує обов’язкову евакуацію мешканців Донецької області перед початком опалювального сезону. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати більше 200 тисяч людей, серед яких 52 тисячі дітей.

Аеропорт "Ужгород" може скоро запрацювати

Закарпатська обласна рада виділила 26 млн гривень на роботи в аеропорту в Ужгороді. Там сподіваються, що через 1-2 місяці з нього запустять пасажирське сполучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на галузеве видання "Крила".

Зазначимо, даний аеропорт є чи не єдиним, який уцілів з початку російського вторгнення в Україну.

Ситуація загострюється. Що відбувається між Сербією та Косово

Увечері 31 липня 2022 року загострилася ситуація в Північному Косово. Місцеві серби перекрили дороги на знак протесту проти нових правил, а сербський президент Олександр Вучич заявив про нібито плани Приштини напасти на сербів.

Детальніше про ситуація на кордоні Косово і Сербії – в матеріалі РБК-Україна.

В Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи

В Іспанії зафіксували першу смерть від віспи мавп. Ймовірно, це перший відомий випадок смерті від захворювання в Європі. Інфікований помер у Валенсії, уточнили в МОЗ Іспанії. Як зазначають лікарі, померлий 41-річний чоловік мав послаблений імунітет через лімфому.

Також за декілька годин до публікації МОЗ, першу смерть від захворювання зафіксували й в Бразилії. Тим часом на африканському континенті вже відомо про загибель п'яти інфікованих осіб.

Короткочасні дощі, град та шквали: прогноз погоди на 1 серпня

У понеділок, 1 серпня, на більшій частині територій України очікуються короткочасні дощі з грозами та шквалами. Однак погода буде спекотною, до +31 градуса.

За даними синоптиків, у більшості північних, Полтавській та Харківській областях буде сухо. На решті території - короткочасні грози, вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

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