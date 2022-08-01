Масштабний обстріл Миколаєва та загострення ситуації на кордоні Сербії та Косово: новини за вихідні
Миколаїв зазнав наймасштабнішого обстрілу, в Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи, ситуація на кордоні Сербії та Косова загострилася. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 30-31 липня – в матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Миколаїв в неділю, 31 липня, піддався наймасштабнішому обстрілу. Окупанти випустили по місту 40 ракет, в результаті чого загинув відомий бізнесмен Олексій Вадатурський.
- Росіяни випустили по Одеській області дві ракетами типу "Іскандер" з тимчасово окупованого Криму.
- Українські військові вдало відбили кілька атак ворога на Донбасі. Проте російські окупанти мають частковий успіх поблизу Авдіївки.
- Ідентифіковано ще одного російського окупанта, який може бути причетний до кастрації та вбивства українського військовополоненого.
- Через бойові дії в Херсонській області повністю знищено декілька сіл.
- Окупаційна влада Севастополя заявила про удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Атаку нібито здійснив український безпілотник. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це відвертою провокацією.
Евакуація обов'язкова. Зеленський закликав людей виїжджати з Донецької області
Український уряд зобов'язав мешканців Донецької області евакуюватися. Людей забезпечать повним супроводом і допомогою. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.
Так, уряд України запроваджує обов’язкову евакуацію мешканців Донецької області перед початком опалювального сезону. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати більше 200 тисяч людей, серед яких 52 тисячі дітей.
Аеропорт "Ужгород" може скоро запрацювати
Закарпатська обласна рада виділила 26 млн гривень на роботи в аеропорту в Ужгороді. Там сподіваються, що через 1-2 місяці з нього запустять пасажирське сполучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на галузеве видання "Крила".
Зазначимо, даний аеропорт є чи не єдиним, який уцілів з початку російського вторгнення в Україну.
Ситуація загострюється. Що відбувається між Сербією та Косово
Увечері 31 липня 2022 року загострилася ситуація в Північному Косово. Місцеві серби перекрили дороги на знак протесту проти нових правил, а сербський президент Олександр Вучич заявив про нібито плани Приштини напасти на сербів.
Детальніше про ситуація на кордоні Косово і Сербії – в матеріалі РБК-Україна.
В Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи
В Іспанії зафіксували першу смерть від віспи мавп. Ймовірно, це перший відомий випадок смерті від захворювання в Європі. Інфікований помер у Валенсії, уточнили в МОЗ Іспанії. Як зазначають лікарі, померлий 41-річний чоловік мав послаблений імунітет через лімфому.
Також за декілька годин до публікації МОЗ, першу смерть від захворювання зафіксували й в Бразилії. Тим часом на африканському континенті вже відомо про загибель п'яти інфікованих осіб.
Короткочасні дощі, град та шквали: прогноз погоди на 1 серпня
У понеділок, 1 серпня, на більшій частині територій України очікуються короткочасні дощі з грозами та шквалами. Однак погода буде спекотною, до +31 градуса.
За даними синоптиків, у більшості північних, Полтавській та Харківській областях буде сухо. На решті території - короткочасні грози, вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.