З'явилася перша реакція на заяву росіян про "атаку" флоту в Севастополі

Заяви росіян, що вранці нібито Україною було "атаковано" безпілотником штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі є відвертою провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука під час відеозвернення.

"Повідомлення про начебто українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час", - сказав Братчук.

Він також попередив, що імовірність ракетних атак - висока: з моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.

"Наразі, за даними Генштабу, у готовності до завдання ракетних ударів перебуває два ракетоносії, вони несуть на своєму борту ракети "Калібр", - зазначив Братчук.

Що цьому передувало

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя заявив, що вранці нібито було атаковано "українським безпілотником" штаб Чорноморського флоту у Севастополі і через це постраждали 5 людей.

"У двір штабу флоту прилетів непізнаний об'єкт, за попередніми даними це - безпілотник. 5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих немає. Допомога всім надана. Працює ФСБ, обставини з'ясовуються", - заявила окупаційна влада.

Окупанти скасували парад кораблів

Варто зазначити, що ще за 10 днів до цієї провокації РФ скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на День Військово-морського флоту на сьогодні, 31 липня.

Крім того, скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів, а також прийом у командувача Чорноморського флоту РФ.

Причини скасування параду не повідомлялися.

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