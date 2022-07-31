ua ru
Нд, 31 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З'явилася перша реакція на заяву росіян про "атаку" флоту в Севастополі

Новость на русском →
Одеська область, Неділя 31 липня 2022 08:34
З'явилася перша реакція на заяву росіян про "атаку" флоту в Севастополі Фото: в Україні спростували заяву росіян про "атаку" флоту в Севастополі (img.depo)
Автор: Марія Кучерявець

Заяви росіян, що вранці нібито Україною було "атаковано" безпілотником штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі є відвертою провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука під час відеозвернення.

"Повідомлення про начебто українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час", - сказав Братчук.

Він також попередив, що імовірність ракетних атак - висока: з моря, повітря та тимчасово окупованого Криму.

"Наразі, за даними Генштабу, у готовності до завдання ракетних ударів перебуває два ракетоносії, вони несуть на своєму борту ракети "Калібр", - зазначив Братчук.

Що цьому передувало

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя заявив, що вранці нібито було атаковано "українським безпілотником" штаб Чорноморського флоту у Севастополі і через це постраждали 5 людей.

"У двір штабу флоту прилетів непізнаний об'єкт, за попередніми даними це - безпілотник. 5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих немає. Допомога всім надана. Працює ФСБ, обставини з'ясовуються", - заявила окупаційна влада.

Окупанти скасували парад кораблів

Варто зазначити, що ще за 10 днів до цієї провокації РФ скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на День Військово-морського флоту на сьогодні, 31 липня.

Крім того, скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів, а також прийом у командувача Чорноморського флоту РФ.

Причини скасування параду не повідомлялися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль Черноморский флот
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника