Короткочасні дощі, град та шквали: якою буде погода завтра

У понеділок, 1 серпня, на більшій частині територій України очікуються короткочасні дощі з грозами та шквалами. Однак погода буде спекотною, до +31 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр в Facebook .

За даними синоптиків, у більшості північних, Полтавській та Харківській областях буде сухо. На решті території - короткочасні грози, вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

Вітер переважно східний, швидкість якого сягатиме 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +13 +18 градусів. Вдень стовпчики термометра покажуть в середньому +28 +31 градус. На заході спека спаде, а температура буде в межах +21 +24 градусів.

У Києві завтра буде суха погода, можлива мінлива хмарність. Температура вночі прогнозується в районі +16 +18 градусів, а вдень +29 +31.