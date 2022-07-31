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Короткочасні дощі, град та шквали: якою буде погода завтра

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Україна, Неділя 31 липня 2022 16:23
Короткочасні дощі, град та шквали: якою буде погода завтра Фото: погода в Україні завтра буде спекотною та вологою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У понеділок, 1 серпня, на більшій частині територій України очікуються короткочасні дощі з грозами та шквалами. Однак погода буде спекотною, до +31 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр в Facebook.

За даними синоптиків, у більшості північних, Полтавській та Харківській областях буде сухо. На решті території - короткочасні грози, вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

Вітер переважно східний, швидкість якого сягатиме 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +13 +18 градусів. Вдень стовпчики термометра покажуть в середньому +28 +31 градус. На заході спека спаде, а температура буде в межах +21 +24 градусів.

У Києві завтра буде суха погода, можлива мінлива хмарність. Температура вночі прогнозується в районі +16 +18 градусів, а вдень +29 +31.

Короткочасні дощі, град та шквали: якою буде погода завтра

Нагадаємо, раніше синоптики оновили прогноз на останній літній місяць.

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