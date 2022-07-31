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Деякі села в Херсонській області повністю знищено, - ОВА

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Херсонська область, Неділя 31 липня 2022 16:48
Деякі села в Херсонській області повністю знищено, - ОВА Фото: через російську окупацію знищено села в Херсонській області (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Через бойові дії в Херсонській області повністю знищено декілька сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що в сотнях сіл склалася критична ситуація - дороги, знищені будинки, школи, заміновані поля і річки, пожежі в лісах, поранені і вбиті мирні люди.

"Без світла і води деякі села вже 5 місяців, пенсії і соцвиплати в таких селах люди не отримують з березня. Люди змушені тікати на підконтрольну Україні територію або в сусідні села. Тому є такі громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом двох місяців Херсонська область залишається без зв'язку українських мобільних операторів. Працює провідний інтернет, але трафік йде через Росію, тому більшість сервісів заблоковані і працюють тільки з VPN.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни активно перекидають інженерну техніку в Херсонську область, щоб навести переправи через зруйновані мости.

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Херсонская область
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