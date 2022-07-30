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Евакуація обов'язкова. Зеленський закликав людей виїжджати з Донецької області

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Субота 30 липня 2022 22:39
Евакуація обов'язкова. Зеленський закликав людей виїжджати з Донецької області Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Український уряд зобов'язав мешканців Донецької області евакуюватися. Людей забезпечать повним супроводом і допомогою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.

"Там (на Донбасі - ред.) сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей. Багато хто відмовляється виїхати, але це дійсно потрібно зробити, це рішення все одно доведеться приймати. Повірте мені", - сказав він.

Президент наголосив, що чим більше мешканців виїдуть з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити. Він закликав українців говорити з тими, хто перебуває у зоні бойових дій на Донбасі та переконувати їх у необхідності виїзду.

"Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується, повне супроводження, повна допомога. Потрібне лише рішення від самих людей. Їдьте, ми допоможемо. Ми не Росія, для нас кожне життя має значення, тому ми будемо використовувати будь-яку можливість", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, уряд України запроваджує обов’язкову евакуацію мешканців Донецької області перед початком опалювального сезону. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати більше 200 тисяч людей, серед яких 52 тисячі дітей.

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Володимир Зеленський
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