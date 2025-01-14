ВСУ нанесли самый массовый удар РФ: поражены базы, заводы и ПВО на расстоянии до 1100 км

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам Российской Федерации в ночь на 14 января. Были поражены объекты на расстоянии до 1100 километров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба в ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам россиян на расстоянии от 200 до 1100 километров вглубь РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.

Что было атаковано

Была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области. Только вчера там потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара.

"Возгорание успешно восстановлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки", - рассказали в Генштабе.

Также, поражен Брянский химический завод в городе Сельцо. Это стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ. Там изготавливаются боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет "Х-59". На территории завода наблюдалась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса - "Тор" и "Бук".

К выполнению этой задачи привлекались подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, Воздушных Сил ВС Украины, а также Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.

Подразделениями Главного управления разведки и Службы безопасности Украины были поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса России - Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез". На обоих объектах загорелся пожар.

"Целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые обеспечивают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - заявили в Генштабе.

Удары по территории России

Напомним, вчера вечером российские СМИ сообщали о масштабной атаке в ряде регионов РФ. Россияне жаловались как на удары ракет, так и на беспилотники.

Известно, что Силы обороны Украины повторно поразили инфраструктуру российского военного аэродрома "Энгельс-2". Там базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.