Генштаб опроверг информацию о переводе авиатехников Воздушных сил в пехоту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Что предшествовало

Сержант Виталий "Барт" Горжевский, который служит в 114 бригаде Воздушных сил ВСУ, на своей странице в Facebook опубликовал обращение от имени авиатехников и обслуживающего персонала Воздушных сил ВСУ, в котором сообщил о массовых случаях перевода специалистов в пехоту.

"Мы, авиационно-технический персонал Воздушных Сил ВСУ, уже более десяти лет выполняем свою ответственную миссию на истребителях МиГ-29. С 2014 года мы готовим и обслуживаем самолеты, обеспечивая боевые вылеты в самых сложных условиях: как днем, так и ночью, защищая нашу Родину от врага", - говорится в обращении военных.

Бойцы сообщают о телеграмме о переводе почти всех техников в пехоту. По словам военных, это означает, что воинская часть останется без технического персонала, который обслуживает самолеты. От кого из руководства поступила эта телеграмма - не уточняется.

По данным военных, ранее в пехоту уже перевели 250 специалистов, а сейчас планируют перевести еще 218.

Реакция Генштаба

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется", - говорится в сообщении.

Однако, как отметили в Генштабе, Воздушные силы наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала.

Вместе с тем, отдельные категории личного состава Воздушных сил, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и тому подобное.



"Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны", - отметили в Генштабе.

Там также отметили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.