Следующий "Рамштайн" состоится перед Мюнхенской конференцией по безопасности, - Писториус
Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе за неделю до Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет 14-16 февраля.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения со СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Мы договорились в Рамштайне с Остином (министр обороны США Ллойд Остин - ред.) и группой пяти (Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия - ред.), что следующая встреча Контактной группы по вопросам поддержки Украины должна состояться, как всегда, за неделю до Мюнхенской конференции по безопасности в Брюсселе, когда там соберутся министры обороны НАТО", - рассказал Писториус.
Он отметил, что для Контактной группы привычное дело встречаться один раз в Рамштайн, а затем - в Брюсселе.
"Что будет после этого - мы не знаем, это будет зависеть от новой администрации в Вашингтоне. Посмотрим", - добавил глава Минобороны Германии.
"Рамштайн"
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров уже сообщал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться в феврале. Страны партнеры уже согласовали эту встречу.
Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" 9 января могло стать последним.
Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что такой формат необходимо сохранить и в будущем.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Украины и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко также заявил, что он надеется на дальнейшие встречи в формате "Рамштайн", поскольку нет смысла разрушать то, что дает результаты.
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