Следующий "Рамштайн" состоится перед Мюнхенской конференцией по безопасности, - Писториус

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе за неделю до Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет 14-16 февраля.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения со СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Мы договорились в Рамштайне с Остином (министр обороны США Ллойд Остин - ред.) и группой пяти (Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия - ред.), что следующая встреча Контактной группы по вопросам поддержки Украины должна состояться, как всегда, за неделю до Мюнхенской конференции по безопасности в Брюсселе, когда там соберутся министры обороны НАТО", - рассказал Писториус.

Он отметил, что для Контактной группы привычное дело встречаться один раз в Рамштайн, а затем - в Брюсселе.

"Что будет после этого - мы не знаем, это будет зависеть от новой администрации в Вашингтоне. Посмотрим", - добавил глава Минобороны Германии.