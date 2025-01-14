Блинкен и Остин: достижение мира через силу важно для выживания Украины

Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины. Это также повлияет на безопасность Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в совместной колонке государственного секретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина для The New York Times.

"Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты и их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу войны Путина", - заявили американские чиновники.

По их мнению, успех Украины по сей день является огромным стратегическим достижением. Однако и Блинкен и Остин отмечают, что перед российским диктатором Владимиром Путиным возникает мучительная дилемма.

"С тех пор, как Путин начал войну, в России погибли и получили ранения более 700 000 военных. Теперь он все чаще сталкивается с мучительной дилеммой: либо терпеть большие потери за минимальные доходы, возможно, проведя мобилизацию, которая повлечет внутреннюю нестабильность, или серьезно договариваться с Украиной о прекращении его войны", - добавили чиновники.

Они считают, что американская финансовая и военная поддержка Украины дали рычаги влияния Киеву и следующей администрации в США.

"Эти рычаги влияния следует использовать, чтобы прекратить войну Путина и начать прочный мир, который гарантирует, что украинцы смогут сдерживать дальнейшую российскую агрессию, защищать свою территорию и процветать как суверенная демократия. Вот как выглядел бы мир через силу. Но поскольку Путин сохраняет свои имперские амбиции, отказ от наших рычагов влияния сейчас через сокращение помощи и принудительное преждевременное прекращение огня просто позволит Путину отдохнуть, перестроиться и, наконец, повторно атаковать. Это был бы мир через капитуляцию, который не был бы миром вообще", - подытожили Блинкен и Остин.