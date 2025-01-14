Бывшего главу Харьковского облсовета уличили в схеме по хищению средств "Укрэнерго"
Разоблачена масштабная схема хищения средств "Укрэнерго". В организации сделки подозревается бывший заместитель главы Харьковского областного совета и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
Что произошло
Бывший депутат Харьковского областного совета в апреле 2022-го организовал схему хищения электроэнергии "Укрэнерго" на 58,44 млн гривен. В частности, к деятельности он привлек двух сообщников: основателя и директора частной компании в Киеве, которая торгует энергоносителями.
По информации источников РБК-Украина, речь идет о:
- бывшем депутате и экс-заместителе главы Харьковского областного совета Владимире Скоробагаче;
- директоре Ирине Хаяновой;
- учредителе Денисе Хохлачеве.
Участники сделки создали три фиктивные фирмы через которые получали электроэнергию и продавали ее конечным потребителям. В то же время ни одна из фирм не платила "Укрэнерго" за электроэнергию.
"При этом полученные от потребителей прибыли фигуранты выводили в тень, под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями. Далее эти "средства, уплаченные как долг" переводили на счета другой компании, зарегистрированной на Балканах", - добавляет СБУ.
Во время комплексных мероприятий обыски были проведены у основателя столичной компании.
Что грозит
Бывшему депутату и директору предприятия заочно сообщено о подозрении по:
- ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191;
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209.
Основателю частной компании квалифицировано подозрение по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержало одного из руководителей департамента безопасности "Укрэнерго", который "сливал" информацию о последствиях ударов России по энергетическим объектам Украины.
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