Бывшего главу Харьковского облсовета уличили в схеме по хищению средств "Укрэнерго"

Разоблачена масштабная схема хищения средств "Укрэнерго". В организации сделки подозревается бывший заместитель главы Харьковского областного совета и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Бывший депутат Харьковского областного совета в апреле 2022-го организовал схему хищения электроэнергии "Укрэнерго" на 58,44 млн гривен. В частности, к деятельности он привлек двух сообщников: основателя и директора частной компании в Киеве, которая торгует энергоносителями.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о:

бывшем депутате и экс-заместителе главы Харьковского областного совета Владимире Скоробагаче;

директоре Ирине Хаяновой;

учредителе Денисе Хохлачеве.

Участники сделки создали три фиктивные фирмы через которые получали электроэнергию и продавали ее конечным потребителям. В то же время ни одна из фирм не платила "Укрэнерго" за электроэнергию.

"При этом полученные от потребителей прибыли фигуранты выводили в тень, под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями. Далее эти "средства, уплаченные как долг" переводили на счета другой компании, зарегистрированной на Балканах", - добавляет СБУ.

Во время комплексных мероприятий обыски были проведены у основателя столичной компании.

Что грозит

Бывшему депутату и директору предприятия заочно сообщено о подозрении по:

ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209.

Основателю частной компании квалифицировано подозрение по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.