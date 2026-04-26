ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Харькове пропал свет и остановилось метро

16:30 26.04.2026 Вс
2 мин
Блэкаут охватил не только Харьков, но и область
aimg Эдуард Ткач
В Харькове пропал свет и остановилось метро Фото: харьковское метро (facebook.com/metro.kh)

Во многих районах Харькова, днем 26 апреля, на фоне непогоды произошел блэкаут. Кроме того, в городе остановилось метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Facebook Харьковского метрополитена.

Читайте также: Похолодание, дожди и мокрый снег накроют Украину: где сегодня разгуляется непогода

Заметим, что во многих регионах Украины сегодня фиксируется непогода, и Харьков и Харьковская область не стали исключением. На фоне этого местные паблики и СМИ примерно в 16:00 стали информировать, что в городе и части региона произошел блэкаут.

В частности, света нет как в одном из центральных харьковских ТРЦ, так и во многих районах. Параллельно с этим в Харьковском метрополитене заявили, что остановилось метро.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно остановлено. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства!", - говорилось в сообщении в 16:03.

Что касается области, известно, что обесточена как минимум Изюмская громада.

"Внимание! Громада полностью обесточена. Причина - отключение высоковольтной линии за пределами громады и района", - говорится в сообщении Изюмской МВА в Telegram.

Обновлено в 16:33

В Харьковском городском совете подтвердили блэкаут в городе.

"В Харькове пропал свет - "Укрэнерго" совместно с "Харьковоблэнерго" выясняют причины аварии и работают над восстановлением энергоснабжения города", - говорится в сообщении.

Также там проинформировали, что на фоне перебоев с энергоснабжением городской пассажирский электротранспорт временно не курсирует.

Отключение света

Напомним, примерно два часа назад стало известно, что во Львовской области в результате непогоды обесточены более 100 населенных пунктов. Также регионе зафиксировано падение деревьев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в "Укрэнерго" не прогнозировали на сегодня отключения света в Украине. Если бы не непогода, их не должно было бы быть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Харьков Отключения света
ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским