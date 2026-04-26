Непогода в Украине: из-за падения деревьев погибли и пострадали люди

18:25 26.04.2026 Вс
В ГСЧС предупредили о смертельной опасности из-за непогоды
aimg Сергей Козачук
Фото: последствия непогоды в Украине 26 апреля (t.me/dsns_telegram)

В результате непогоды в Украине погибли два человека, еще двое получили ранения. Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия в 13 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: На Львовщине из-за непогоды более 100 населенных пунктов без света

Последствия стихии и жертвы

Как сообщили в ГСЧС, из-за шквального ветра и падения деревьев зафиксированы смертельные случаи в двух регионах. В Черкассах дерево упало на квадроцикл во время движения, что привело к гибели человека. Еще один человек погиб на Закарпатье при аналогичных обстоятельствах.

Кроме погибших, есть пострадавшие среди гражданского населения. В частности, в Полтаве в результате падения дерева был травмирован ребенок.

Масштабы разрушений и работа спасателей

По состоянию на сейчас в Украине обесточен 1121 населенный пункт. Спасательные подразделения работают в усиленном режиме для ликвидации завалов и восстановления движения на дорогах.

Фото: последствия непогоды в Украине 26 апреля (t.me/dsns_telegram)

"Спасатели ГСЧС продолжают работать в усиленном режиме. Осуществлено 176 выездов для распиловки деревьев и восстановительных работ", - отметили в ведомстве.

К работам привлечены 647 спасателей и 150 единиц специальной техники. Граждан призывают быть крайне осторожными во время пребывания на улице.

Ситуация в регионах

Напомним, синоптики заранее предупреждали о резком изменении погодных условий. Согласно прогнозам, 26 апреля Украину должны были накрыть дожди с мокрым снегом, которые будут сопровождаться штормовыми порывами ветра и значительным похолоданием.

Стихия начала наносить ущерб энергосистеме уже с самого утра. Самая сложная ситуация наблюдалась в западных областях.

В частности, во Львовской области из-за падения деревьев и обрывов линий электропередач без света остались более 100 населенных пунктов. Энергетики работают в усиленном режиме, однако ликвидацию аварий усложняет сильный ветер.

Отдельным ударом непогода стала для востока страны. В Харькове сочетание шквального ветра и технических факторов привело к масштабным проблемам с энергопитанием.

Из-за блэкаута в городе полностью остановилось метро, а часть пассажиров пришлось эвакуировать со станций. Городские власти призвали жителей ограничить передвижение по улицам из-за риска падения веток и рекламных конструкций.

ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
ЧАЭС и город из прошлого: эксклюзивные кадры из Зоны отчуждения, где остановилось время
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским