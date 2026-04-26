На Львовщине из-за непогоды более 100 населенных пунктов без света

В воскресенье днем, 26 апреля, более 100 населенных пунктов Львовской области остались без света. На этот раз причиной "блэкаутов" стала непогода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Из-за сложных погодных условий и сильных порывов ветра на Львовщине сохраняется оранжевый уровень опасности. Вследствие непогоды в области без электроснабжения сейчас 103 населенных пункта: 21 - полностью, 82 - частично", - говорится в сообщении.

Сейчас над восстановлением питания работают 39 бригад "Львовоблэнерго". В частности, привлечены почти 170 специалистов и 60 единиц техники.

Также Козицкий добавил, что во Львовском, Золочевском, Шептицком и Дрогобычском районах зафиксировано падение деревьев.

"Поступила также информация о том, что ветер сорвал крышу с частного дома в Золочевском и со школы во Львовском районах. Сейчас ее проверяют профильные службы", - пишет глава ОВА.

Резюмируя он призвал людей не приближаться к оборванным проводам, поврежденным электроопорам, поваленным деревьям и рекламным конструкциям. Кроме того, не пытаться самостоятельно устранить повреждения электросетей, а вызвать спасателей и энергетиков. По возможности также ограничить пребывание на улице.

Дополнительно Козицкий отметил, чтобы водители тоже были внимательными на дорогах, и не парковаться под деревьями и конструкциями.