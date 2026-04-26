На Львовщине из-за непогоды более 100 населенных пунктов без света
В воскресенье днем, 26 апреля, более 100 населенных пунктов Львовской области остались без света. На этот раз причиной "блэкаутов" стала непогода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Из-за сложных погодных условий и сильных порывов ветра на Львовщине сохраняется оранжевый уровень опасности. Вследствие непогоды в области без электроснабжения сейчас 103 населенных пункта: 21 - полностью, 82 - частично", - говорится в сообщении.
Сейчас над восстановлением питания работают 39 бригад "Львовоблэнерго". В частности, привлечены почти 170 специалистов и 60 единиц техники.
Также Козицкий добавил, что во Львовском, Золочевском, Шептицком и Дрогобычском районах зафиксировано падение деревьев.
"Поступила также информация о том, что ветер сорвал крышу с частного дома в Золочевском и со школы во Львовском районах. Сейчас ее проверяют профильные службы", - пишет глава ОВА.
Резюмируя он призвал людей не приближаться к оборванным проводам, поврежденным электроопорам, поваленным деревьям и рекламным конструкциям. Кроме того, не пытаться самостоятельно устранить повреждения электросетей, а вызвать спасателей и энергетиков. По возможности также ограничить пребывание на улице.
Дополнительно Козицкий отметил, чтобы водители тоже были внимательными на дорогах, и не парковаться под деревьями и конструкциями.
Отключение электроэнергии в Украине
Напомним, что в результате войны и ударов России по энергетике многие города Украины зимой жили по графикам отключений электроэнергии.
Весной ситуация улучшилась благодаря снижению нагрузки на энергосистему, и, в частности, на сегодня отключение электроэнергии не планировалось (если бы не случилась непогода).
Также мы писали, что Кабмин Украины может существенно сократить время на запуск новых генерирующих мощностей из возобновляемых источников и снизить риски отключений, если усовершенствует процесс подключения подстанций и другой инфраструктуры к сети.