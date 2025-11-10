Масові обмеження по Києву та регіонах: графіки відключень на 10 листопада
Сьогодні, 10 листопада, по Києву та більшості областей України діятимуть розширені графіки відключень світла. Обмеження триватимуть протягом доби й можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго та ДТЕК.
Сьогодні у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень, як і раніше - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Зокрема у Києві сьогодні графіки відключення світла діятимуть так, що відсутність електропостачання на 30 хвилин може зачепити майже всі підчерги одночасно.
ДТЕК показав, як діятимуть обмеження в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях:
За даними Укренерго, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 23:59 - обсягом від 2 до 4 черг.
Графіки обмеження потужності:
- з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".
Крім того, українців закликали економно споживати електроенергію, коли вона є.
Сумська область
Для сумчан та жителів області сьогодні також діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
- з 00:00 до 08:00 - 2,5 черги;
- з 08:00 до 22:00 - 4 черги;
- з 22:00 до 24:00 - 3 черги.
Полтавська область
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 10 листопада запроваджені графіки відключення світла:
- з 00:00 по 8:00 в обсязі 2,5 черги,
- з 8:00 до 22:00- 4 черги,
- з 22:00 до 24:00 - 3 черги.
Харківська область
За вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні у Харківській області також будуть діяти графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- 1.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- 2.1 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- 2.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- 3.1 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
- 3.2 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
- 4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00;
- 4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00;
- 5.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
- 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
- 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
- 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.
Водночас для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Чернігівська область
За командою НЕК "Укренерго", 10 листопада діятиме такий графік погодинних відключень:
"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати за нашими офіційними ресурсами", - зауважили енергетики.
Житомирська область
Для жителів Житомирської області сьогодні буде застосовано:
- з 00.00 до 08.00 - 2,5 черги;
- з 08.00 до 19.00 - 3,5 черги;
- з 19.00 до 22.00 - 2,5 черги;
- з 22.00 до 24.00 - 2 черги.
Кіровоградська область
За розпорядженням НЕК "Укренерго" 10.11.2025 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):
- Черга 1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-20, 22-24;
- Черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24;
- Черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24;
- Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24;
- Черга 3.1: 02-04, 09-12, 14-16, 18-19;
- Черга 3.2: 06-09, 10-12, 14-16, 18-20;
- Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22;
- Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22;
- Черга 5.1: 04-06, 08-10, 11-14, 16-18;
- Черга 5.2: 00-02, 08-11, 12-14, 16-18, 20-22;
- Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22;
- Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22.
ПрАТ "Кіровоградобленерго" вкотре нагадав щодо необхідності економити електроенергію та усвідомлено її споживати.
Миколаївська область
У Миколаєві також змінили графік відключень електроенергії.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 16:00; 19:30 - 22:30;
- 1.2 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
- 2.1 - 07:30 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
- 2.2 - 07:30 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
- 3.1 - 00:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;
- 3.2 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;
- 4.1 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
- 4.2 - 02:00 - 09:00; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
- 5.1 - 02:00 - 09:00; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00;
- 5.2 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 16:00 - 23:00;
- 6.1 - 00:00 - 02:00; 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;
- 6.2 - 00:00 - 02:00; 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30.
Обстріл України
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни масово атакували Україну, застосовуючи для атак дрони та ракети різних типів. Основною метою ворога стала енергетична інфраструктура країни.
Того дня Кременчук повністю залишився без світла.
А у ПАТ "Центренерго" сьогодні поінформували, що РФ здійснила наймасованішу атаку по їх ТЕС за весь час війни. Через це їх дві ТЕС зупинилися і наразі не генерують електроенергію.
В результаті атаки в ряді регіонів були введені аварійні відключення світла, а в Києві двічі застосовувалися екстрені.
Зауважимо, що від учора в Києві для деяких черг вже тричі на день відключають світло.