Масові обмеження по Києву та регіонах: графіки відключень на 10 листопада

Сьогодні, 10 листопада, по Києву та більшості областей України діятимуть розширені графіки відключень світла. Обмеження триватимуть протягом доби й можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго та ДТЕК .

Сьогодні у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень, як і раніше - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зокрема у Києві сьогодні графіки відключення світла діятимуть так, що відсутність електропостачання на 30 хвилин може зачепити майже всі підчерги одночасно.

ДТЕК показав, як діятимуть обмеження в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях:

За даними Укренерго, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 - обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".

Крім того, українців закликали економно споживати електроенергію, коли вона є.

Сумська область

Для сумчан та жителів області сьогодні також діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

з 00:00 до 08:00 - 2,5 черги;

з 08:00 до 22:00 - 4 черги;

з 22:00 до 24:00 - 3 черги.





Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 10 листопада запроваджені графіки відключення світла:

з 00:00 по 8:00 в обсязі 2,5 черги,

з 8:00 до 22:00- 4 черги,

з 22:00 до 24:00 - 3 черги.

Харківська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні у Харківській області також будуть діяти графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

1.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

2.1 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

2.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

3.1 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;

3.2 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;

4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00;

4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00;

5.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

6.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.

Водночас для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 10 листопада діятиме такий графік погодинних відключень:

"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати за нашими офіційними ресурсами", - зауважили енергетики.

Житомирська область

Для жителів Житомирської області сьогодні буде застосовано:

з 00.00 до 08.00 - 2,5 черги;

з 08.00 до 19.00 - 3,5 черги;

з 19.00 до 22.00 - 2,5 черги;

з 22.00 до 24.00 - 2 черги.

Кіровоградська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 10.11.2025 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24;

Черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24;

Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24;

Черга 3.1: 02-04, 09-12, 14-16, 18-19;

Черга 3.2: 06-09, 10-12, 14-16, 18-20;

Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22;

Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22;

Черга 5.1: 04-06, 08-10, 11-14, 16-18;

Черга 5.2: 00-02, 08-11, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22;

Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22.

ПрАТ "Кіровоградобленерго" вкотре нагадав щодо необхідності економити електроенергію та усвідомлено її споживати.

Миколаївська область

У Миколаєві також змінили графік відключень електроенергії.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так: