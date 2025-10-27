ua en ru
Россияне нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Чернигову: есть раненые

Чернигов, Понедельник 27 октября 2025 15:31
UA EN RU
Россияне нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Чернигову: есть раненые Иллюстративное фото: в результате падения обломков "Шахеда" в Чернигове ранены два человека (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 27 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Чернигову. В результате падения обломков ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Он сообщил, что было зафиксировано падение беспилотника возле жилого дома на севере города.

Впоследствии он добавил, что в результате падения российского дрона-камикадзе пострадали два человека.

Он также рассказал, что в результате падения беспилотников в Садоводческом обществе повреждены четыре дачных дома. Повреждены кровля, конструктивные элементы домов.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о группах российских беспилотников в направлении Чернигова. Согласно данным мониторинговых групп, всего вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов".

Брижинский сообщал, что взрывы, которые до этого слышали жители города, связаны с работой противовоздушной обороны. Он также призвал всех граждан находиться в безопасных местах и не покидать укрытия.

Обстрел Чернигова

Вечером воскресенья, 26 октября, россияне пытались атаковать Чернигов дронами - на одном из предприятий зафиксировано попадание.

Ранее, в ночь на 21 октября россияне совершили комбинированную атаку по Черниговской области, было зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, два беспилотника типа "Шахед" попали в объекты теплоснабжения в двух громадах Черниговского района. В результате удара в Чернигове и северных общинах области ввели аварийные отключения электроэнергии. Также в городе полностью прекратилось водоснабжение.

24 октября украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что электроснабжение в Чернигове восстановлено для всех потребителей.

