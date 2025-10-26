ua en ru
Вс, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали Чернигов: на одном из предприятий загорелся автомобиль

Воскресенье 26 октября 2025 00:40
UA EN RU
Россияне атаковали Чернигов: на одном из предприятий загорелся автомобиль Фото: пострадавших среди людей нет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 25 октября, пытались атаковать Чернигов дронами. На одном из предприятий зафиксировано попадание и горел автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

"В результате атаки врага зафиксировано попадание в одно из предприятий города. Из-за падения обломков БПЛа на территории предприятия загорелся автомобиль", - говорится в сообщении.

Брижинский добавил, что пострадавших среди людей нет.

Масштабный обстрел Черниговской области

Напомним, в ночь на 21 октября россияне нанесли комбинированный удар по Черниговской области. В результате атаки было зафиксировано попадание в энергообъекты.

Известно, что два беспилотника типа "Шахед" попали в объект теплоснабжения в двух общинах Черниговского района. Из-за этого в Чернигове и северных общинах области ввели аварийные отключения света. Кроме того, в городе полностью исчезло водоснабжение.

Добавим, что 24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в этот день свет вернули уже всем жителям города. В СМИ писали, что Чернигов был в блэкауте более суток.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
"Нечестность имеет цену": Сырский на Донбассе пригрозил командирам за замалчивание правды
"Нечестность имеет цену": Сырский на Донбассе пригрозил командирам за замалчивание правды
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию