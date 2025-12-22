Массированные атаки по энергетике ударили по доходам госбюджета

Из-за массированных атак россиян по энергетической инфраструктуре Украины бюджет недополучает значительные средства.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
"До октября мы шли максимально хорошо, хотя не все было просто и с курсом доллара, и не все было хорошо на мировых рынках. Но потом начались очень жестокие массированные атаки", - отметила она.
По словам руководительницы Налоговой, энергетические компании являются крупными налогоплательщиками, в частности НДС, рентных платежей, акцизов с электроэнергии и топлива.
"Газодобывающая отрасль практически уничтожена, производство топлива уничтожено. Электроэнергия - практически все ТЭС и ГЭС повреждены - это информация СМИ. А что такое ТЭС и ГЭС? Это крупный налогоплательщик", - пояснила Карнаух.
Говоря о рисках наполнения госбюджета, она также обратила внимание, что сейчас на мировых рынках держатся низкие цены на сельскохозяйственную продукцию и многие производители придерживают урожай 2025 года до реализации.
"Из-за этого у нас нет поступлений, потому что у них нет прибыли и они не платят налоги. Заплатят позже, но это все влияет на выполнение бюджета 2025 года", - отметила и.о. председателя ГНС.
Напомним, что начиная с осени 2025 года, российские захватчики возобновили свои удары по энергетике.
По данным Министерства энергетики, все украинские ТЭС и ГЭС в результате терактов РФ получили повреждения.
В ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по Одессе, Одесской области и нескольких других городах юга Украины.
Во время атаки противник использовал ракеты различных типов и ударные беспилотники. В частности, по Одесской области запускали крылатые ракеты "Калибр", гиперзвуковые "Кинжал", а также баллистические ракеты.
В результате обстрелов в регионе возникли перебои с электроснабжением и водой. Частичный блэкаут также зафиксировали в Херсонской и Николаевской областях.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Арциз в Одесской области. Там света может не быть до 26 декабря.
19 декабря, из-за ночных ударов российской армии по энергетическим объектам Украины были зафиксированы обесточивания в нескольких областях на севере, юге и востоке Украины.
В ночь на 20 декабря россияне атаковали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.