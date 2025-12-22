UA

Економіка

Масовані атаки по енергетиці вдарили по доходах держбюджету

Фото: масовані атаки по енергетиці вдарили по доходах держбюджету (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський, Ірина Глухова

Через масовані атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України бюджет недоотримує значні кошти.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"До жовтня ми йшли максимально добре, хоча не все було просто і з курсом долара, і не все було добре на світових ринках. Але потім почалися дуже жорстокі масовані атаки", - зауважила вона.

За словами керівниці Податкової, енергетичні компанії є великими платниками податків, зокрема ПДВ, рентних платежів, акцизів з електроенергії та пального.

"Газовидобувна галузь практично знищена, виробництво пального знищено. Електроенергія - практично всі ТЕС і ГЕС пошкоджені - це інформація ЗМІ. А що таке ТЕС і ГЕС? Це великий платник податків", - пояснила Карнаух. 

Говорячи про ризики наповнення держбюджету, вона також звернула увагу, що наразі на світових ринках тримаються низькі ціни на сільськогосподарську продукцію і багато виробників притримують урожай 2025 року до реалізації.

"Через це у нас немає надходжень, бо в них немає прибутку і вони не сплачують податки. Заплатять пізніше, але це все впливає на виконання бюджету 2025 року", - відзначила в.о. голови ДПС.

Обстріли енергетики

Нагадаємо, що починаючи з осені 2025 року, російські загарбники відновили свої удари по енергетиці.

За даними Міністерства енергетики, усі українські ТЕС та ГЕС внаслідок терактів РФ отримали пошкодження.

У ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала масованого удару по Одесі, Одеській області та кількох інших містах півдня України.

Під час атаки противник використав ракети різних типів і ударні безпілотники. Зокрема, по Одещині запускали крилаті ракети "Калібр", гіперзвукові "Кинджал", а також балістичні ракети.

Внаслідок обстрілу в регіоні виникли перебої з електропостачанням і водою. Частковий блекаут також зафіксували в Херсонській та Миколаївській областях.

Особливо важка ситуація склалася у місті Арциз в Одеській області. Там світла може не бути до 26 грудня.

19 грудня, через нічні удари російської армії по енергетичних об'єктах України були зафіксовані знеструмлення у кількох областях на півночі, півдні та сході України.

В ніч на 20 грудня росіяни атакували об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

