Атака на Ладыжин, где находится ТЭС: среди пострадавших - ребенок в тяжелом состоянии

В результате комбинированной атаки россиян в ночь на 30 октября в городе Ладыжин Винницкой области пострадали пять человек. Среди них 7-летний ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Telegram .

Станция работает на угле и имеет стратегическое значение для энергосистемы Украины. Во время войны Ладыжинская ТЭС неоднократно становилась целью российских обстрелов.

Она входит в энергетический холдинг ДТЭК и обеспечивает электроэнергией значительную часть центральных и западных регионов страны.

Также есть пострадавшие среди гражданских - четыре взрослых получили травмы легкой и средней тяжести, а семилетний ребенок находится в тяжелом состоянии.

По данным главы ОВА, в результате попаданий повреждены гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома и транспортные средства.

"Винницкая область сегодня оказалась под массированной вражеской атакой", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 30 октября

В ночь на 30 октября Россия нанесла новые массированные комбинированные удары по Украине, основной целью которых стали энергетические объекты.

Российские войска применили крылатые ракеты "Кинжал", "Калибр", самолеты Ту с Х-101, а также ударные беспилотники.

Под многочасовыми атаками оказались Запорожье, Бурштын на Ивано-Франковщине, а также западные области страны - Хмельницкая, Львовская, Винницкая и Тернопольская. Взрывы были слышны также в Днепре, на Николаевщине и других регионах.

Сегодня после ночного обстрела в Винницкой области город Ладыжин остался без тепла и воды. В городе готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения и водоснабжения.

В Бурштыне, где расположена теплоэлектростанция взрывы раздавались непрерывно почти три часа.

Как сообщили в ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала теплоэлектростанции компании в разных регионах Украины. Это уже третий массированный удар по ТЭС в течение октября.

Подробнее о последствиях вражеской атаки, - читайте в материале РБК-Украина.