ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Почти три часа непрерывно раздаются взрывы в Бурштыне, где расположена ТЭС

Четверг 30 октября 2025 08:45
UA EN RU
Почти три часа непрерывно раздаются взрывы в Бурштыне, где расположена ТЭС Фото: россияне массированно атакуют Ивано-Франковскую область дронами и ракетами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россияне массированно атакуют Ивано-Франковскую область дронами и ракетами ночью и утром 30 октября. В Бурштыне взрывы не стихают уже несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

В Ивано-Франковской области сигнал воздушной тревоги объявили 04:30 из-за угрозы ударных дронов, а в 04:44 в регионе сообщили о первых взрывах.

Мониторинговые ресурсы сообщали, что под ударом может быть город Бурштын.

Около 05:17 в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах уже в самом Ивано-Франковске. Областная военная администрация предупредила об опасности российских беспилотников и призвала жителей не покидать укрытия.

"Будьте осторожны: угроза вражеских боевых беспилотников для Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении ОВА.

Зато мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также опубликовал сообщение: "Работает ПВО! Будем внимательны!"

Впоследствии он предупредил о возможных перебоях с электроснабжением из-за ударов по энергетическим объектам.

После 6:00 взрывы начали раздаваться в Бурштыне. По данным "Суспільного", в городе звуки взрывов не стихали почти три часа. По состоянию на 7:35 и 7:51 журналисты сообщали о новых сериях взрывов, которые продолжались практически непрерывно.

Бурштынская ТЭС

Бурштынская тепловая электростанция расположена вблизи города на стратегическом пересечении линий электропередач, соединяющих энергосистему Украины с Венгрией, Румынией и Словакией.

Во время полномасштабной войны ТЭС уже неоднократно подвергалась повреждениям в результате российских атак, однако руководство предприятия уверяет, что объект будет восстановлен.

Атака на Украину 30 октября

Напомним, в ночь на четверг, 30 октября, Россия нанесла комбинированный массированный удар по территории Украины.

Из акватории Черного моря оккупанты выпустили крылатые ракеты "Калибр", с воздушных носителей Ту-95МС - ракеты Х-101, а также нанесли удары аэробаллистическими ракетами "Кинжал", запущенными с истребителей МиГ-31К.

Параллельно в течение всей ночи большинство областей страны находились под атакой ударных дронов. Основное направление ударов было направлено на западные регионы Украины и населенные пункты, где расположены важные энергетические объекты.

Во всех регионах начались аварийные отключения света.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область Война в Украине Ракеты Дрони
Новости
Где в Украине аварийно отключают свет сегодня: список областей
Где в Украине аварийно отключают свет сегодня: список областей
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине