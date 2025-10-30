Почти три часа непрерывно раздаются взрывы в Бурштыне, где расположена ТЭС

Россияне массированно атакуют Ивано-Франковскую область дронами и ракетами ночью и утром 30 октября. В Бурштыне взрывы не стихают уже несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук .

В Ивано-Франковской области сигнал воздушной тревоги объявили 04:30 из-за угрозы ударных дронов, а в 04:44 в регионе сообщили о первых взрывах.

Мониторинговые ресурсы сообщали, что под ударом может быть город Бурштын.

Около 05:17 в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах уже в самом Ивано-Франковске. Областная военная администрация предупредила об опасности российских беспилотников и призвала жителей не покидать укрытия.

"Будьте осторожны: угроза вражеских боевых беспилотников для Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении ОВА.

Зато мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также опубликовал сообщение: "Работает ПВО! Будем внимательны!"

Впоследствии он предупредил о возможных перебоях с электроснабжением из-за ударов по энергетическим объектам.

После 6:00 взрывы начали раздаваться в Бурштыне. По данным "Суспільного", в городе звуки взрывов не стихали почти три часа. По состоянию на 7:35 и 7:51 журналисты сообщали о новых сериях взрывов, которые продолжались практически непрерывно.

Бурштынская ТЭС

Бурштынская тепловая электростанция расположена вблизи города на стратегическом пересечении линий электропередач, соединяющих энергосистему Украины с Венгрией, Румынией и Словакией.

Во время полномасштабной войны ТЭС уже неоднократно подвергалась повреждениям в результате российских атак, однако руководство предприятия уверяет, что объект будет восстановлен.