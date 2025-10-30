Масована атака на Ладижин, де знаходиться ТЕС: серед постраждалих - дитина у важкому стані

Внаслідок комбінованої атаки росіян в ніч на 30 жовтня у місті Ладижині Вінницької області постраждали п'ятеро людей. Серед них 7-річна дитина перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Наталю Заболотну у Telegram .

Станція працює на вугіллі та має стратегічне значення для енергосистеми України. Під час війни Ладижинська ТЕС неодноразово ставала ціллю російських обстрілів.

Вона входить до енергетичного холдингу ДТЕК і забезпечує електроенергією значну частину центральних та західних регіонів країни.

У місті Ладижин Вінницької області розташована одна з найбільших теплоелектростанцій України - Ладижинська ТЕС.

Також є постраждалі серед цивільних - чотири дорослих отримали травми легкої та середньої тяжкості, а семирічна дитина перебуває у важкому стані.

За даними голови ОВА, внаслідок влучань пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, житлові будинки й транспортні засоби.

"Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України 30 жовтня

У ніч проти 30 жовтня Росія завдала нових масованих комбінованих ударів по Україні, основною метою яких стали енергетичні об’єкти.

Російські війська застосували крилаті ракети "Кинджал", "Калібр", літаки Ту з Х-101, а також ударні безпілотники.

Під кількагодинними атаками опинилися Запоріжжя, Бурштин на Івано-Франківщині, а також західні області країни - Хмельницька, Львівська, Вінницька та Тернопільська. Вибухи були чути також у Дніпрі, на Миколаївщині та інших регіонах.

Сьогодні після нічного обстрілу на Вінниччині місто Ладижин залишилось без тепла та води. У місті готують до запуску альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення.

У Бурштині, де розташована теплоелектростанція вибухи лунали безперервно майже три години.

Як повідомили у ДТЕК, РФ вчергове атакувала теплоелектростанції компанії в різних регіонах України. Це вже третій масований удар по ТЕС протягом жовтня.

Детальніше про наслідки ворожої атаки, - читайте в матеріалі РБК-Україна.