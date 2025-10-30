ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Масована атака на Ладижин, де знаходиться ТЕС: серед постраждалих - дитина у важкому стані

Четвер 30 жовтня 2025 10:36
UA EN RU
Масована атака на Ладижин, де знаходиться ТЕС: серед постраждалих - дитина у важкому стані Фото ілюстративне: у Ладижині є постраждали після атаки РФ (facebook.com emergency.lviv)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок комбінованої атаки росіян в ніч на 30 жовтня у місті Ладижині Вінницької області постраждали п'ятеро людей. Серед них 7-річна дитина перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Наталю Заболотну у Telegram.

"Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою", - йдеться у повідомленні.

За даними голови ОВА, внаслідок влучань пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, житлові будинки й транспортні засоби.

Також є постраждалі серед цивільних - чотири дорослих отримали травми легкої та середньої тяжкості, а семирічна дитина перебуває у важкому стані.

На місцях працюють рятувальні служби, триває гасіння пожеж. Вибухотехніки проводять огляд територій, а спеціальні комісії фіксують масштаби руйнувань.

Енергетики поступово відновлюють електропостачання в області.

Ладижинська ТЕС

У місті Ладижин Вінницької області розташована одна з найбільших теплоелектростанцій України - Ладижинська ТЕС.

Вона входить до енергетичного холдингу ДТЕК і забезпечує електроенергією значну частину центральних та західних регіонів країни.

Станція працює на вугіллі та має стратегічне значення для енергосистеми України. Під час війни Ладижинська ТЕС неодноразово ставала ціллю російських обстрілів.

Обстріл України 30 жовтня

У ніч проти 30 жовтня Росія завдала нових масованих комбінованих ударів по Україні, основною метою яких стали енергетичні об’єкти.

Російські війська застосували крилаті ракети "Кинджал", "Калібр", літаки Ту з Х-101, а також ударні безпілотники.

Під кількагодинними атаками опинилися Запоріжжя, Бурштин на Івано-Франківщині, а також західні області країни - Хмельницька, Львівська, Вінницька та Тернопільська. Вибухи були чути також у Дніпрі, на Миколаївщині та інших регіонах.

Сьогодні після нічного обстрілу на Вінниччині місто Ладижин залишилось без тепла та води. У місті готують до запуску альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення.

У Бурштині, де розташована теплоелектростанція вибухи лунали безперервно майже три години.

Як повідомили у ДТЕК, РФ вчергове атакувала теплоелектростанції компанії в різних регіонах України. Це вже третій масований удар по ТЕС протягом жовтня.

Детальніше про наслідки ворожої атаки, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

