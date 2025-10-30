Под ударом запад, Днепр и Запорожье: все, что известно о новой массированной атаке РФ
Российская Федерация в ночь на четверг, 30 октября, нанесла комбинированный массированный удар по территории Украины. Враг нацелился на энергетическую и гражданскую инфраструктуру страны.
РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях очередной атаки россиян.
Главное:
- россияне использовали "Шахеды", баллистику, крылатые ракеты и "кинжал";
- в Запорожье попали в общежитие;
- есть пострадавшие;
- на западе - перебои со светом.
Чем бил враг
Этой ночью россияне применили для ударов по территории Украины аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты и ракеты Х-101. Кроме этого оккупанты запустили ударные дроны типа "Шахед".
Силы ПВО работали почти во всех регионах Украины.
Киев
Этой ночью враг атаковал столицу ударными дронами. По сообщениям властей, в городе работали силы ПВО.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - добавили в КГГА.
По состоянию на 06:00 о повреждениях или пострадавших не сообщалось.
Киевская область
В результате вражеской атаки в городе Борисполе пострадала женщина 36 лет. Ее, с термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени она госпитализирована в местную больницу. По данным КОВА, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В городе произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых и частного домов, два автомобиля уничтожены и четыре повреждены.
Запорожье
В ночь на четверг, россияне несколько часов атаковали Запорожье и Запорожский район. Сейчас зафиксировано попадание в общежитие - там разрушены несколько этажей.
Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры.
По состоянию на 06:00 было известно о четырех раненых в результате комбинированного вражеского удара по Запорожью.
Двое из них доставлены в больницу - это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.
Уже в 6:20 Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 11.
Среди раненых шестеро детей - трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет.
По данным ОВА, этой ночью оккупанты ударили по Запорожью не менее 20 дронами и 8 ракетами.
Разрушены несколько этажей общежития. Предварительно, под завалами может находиться один человек. Спасательная операция продолжается.
Днепр
Днепр этой ночью атаковала баллистика. Воздушные силы фиксировали в направлении города ракеты (скоростные цели).
По состоянию на 06:30 о повреждениях или пострадавших не сообщалось.
Ивано-Франковск
Ивано-Франковск был под атакой крылатых ракет. В городе раздавались взрывы, местные власти сообщили о работе ПВО.
Также, после взрывов местные группы начали писать о перебоях с энергоснабжением в Ивано-Франковске.
Впоследствии мэр города Руслан Марцинкив подтвердил это.
"Могут быть перебои со светом! Под ударами энергетическая инфраструктура страны", - написал он.
По состоянию на 06:30 о повреждениях или пострадавших не сообщалось.
Кировоградская область
Военная администрация сообщила о тревоге в регионе еще около 00:44. По состоянию на сейчас - о повреждениях не сообщалось. Однако "Укрзализныця" сообщила о задержке поезда в регионе из-за ситуации с безопасностью.
"Из-за ситуации с безопасностью в регионе поезд №6035/6036 Помошная - Знаменка задерживается на отправление с начальной", - сказано в сообщении.
Николаевская область
О проблемах с железнодорожным сообщением сообщалось и в Николаевской области.
"В результате вражеского обстрела имеем обесточивание на Николаевщине. Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками", - говорится в сообщении "Укрзалізниці".
В частности, это касается рейсов:
- 127 Запорожье-Львов,
- 128 Львов-Запорожье,
- 51 Одесса-Запорожье,
- 7 Харьков-Одесса,
- 53 Днепр-Одесса.
Польша подняла авиацию
Из-за комбинированной атаки россиян и того, что враг нацелился на западные регионы Воздушные силы Польши подняли в воздух истребители F-16.
"Из-за нападения Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве", - сказано в сообщении.
В воздух были подняты очередные пары истребителей и самолет раннего радиолокационного обнаружения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высокий уровень боевой готовности.
"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам под угрозой исчезновения", - заявило польское командование.
Аварийные отключения света
По указанию "Укрэнерго" из-за российского комбинированного удара в ночь на 30 октября в Украине начали вводить аварийные отключения света.
Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки России по энергетической инфраструктуре в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Как сообщили в энергетическом ведомстве, восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в сообщении.
По данным ДТЭК, аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине.
Также об аварийном отключении света сообщило "Полтаваоблэнерго"
При подготовке материала использованы данные Воздушных сил, областных военных администраций, городских властей и ГСЧС.