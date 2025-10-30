ua en ru
Под ударом запад, Днепр и Запорожье: все, что известно о новой массированной атаке РФ

Украина, Четверг 30 октября 2025 06:44
Под ударом запад, Днепр и Запорожье: все, что известно о новой массированной атаке РФ Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на четверг, 30 октября, нанесла комбинированный массированный удар по территории Украины. Враг нацелился на энергетическую и гражданскую инфраструктуру страны.

РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях очередной атаки россиян.

Главное:

  • россияне использовали "Шахеды", баллистику, крылатые ракеты и "кинжал";
  • в Запорожье попали в общежитие;
  • есть пострадавшие;
  • на западе - перебои со светом.

Чем бил враг

Этой ночью россияне применили для ударов по территории Украины аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты и ракеты Х-101. Кроме этого оккупанты запустили ударные дроны типа "Шахед".

Силы ПВО работали почти во всех регионах Украины.

Киев

Этой ночью враг атаковал столицу ударными дронами. По сообщениям властей, в городе работали силы ПВО.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - добавили в КГГА.

По состоянию на 06:00 о повреждениях или пострадавших не сообщалось.

Киевская область

В результате вражеской атаки в городе Борисполе пострадала женщина 36 лет. Ее, с термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени она госпитализирована в местную больницу. По данным КОВА, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Фото: последствия обстрела Киевской области (t.me/kyivoda)

В городе произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых и частного домов, два автомобиля уничтожены и четыре повреждены.

Запорожье

В ночь на четверг, россияне несколько часов атаковали Запорожье и Запорожский район. Сейчас зафиксировано попадание в общежитие - там разрушены несколько этажей.

Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

По состоянию на 06:00 было известно о четырех раненых в результате комбинированного вражеского удара по Запорожью.

Двое из них доставлены в больницу - это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Уже в 6:20 Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 11.

Среди раненых шестеро детей - трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

По данным ОВА, этой ночью оккупанты ударили по Запорожью не менее 20 дронами и 8 ракетами.

Разрушены несколько этажей общежития. Предварительно, под завалами может находиться один человек. Спасательная операция продолжается.

Днепр

Днепр этой ночью атаковала баллистика. Воздушные силы фиксировали в направлении города ракеты (скоростные цели).

По состоянию на 06:30 о повреждениях или пострадавших не сообщалось.

Ивано-Франковск

Ивано-Франковск был под атакой крылатых ракет. В городе раздавались взрывы, местные власти сообщили о работе ПВО.

Также, после взрывов местные группы начали писать о перебоях с энергоснабжением в Ивано-Франковске.

Впоследствии мэр города Руслан Марцинкив подтвердил это.

"Могут быть перебои со светом! Под ударами энергетическая инфраструктура страны", - написал он.

По состоянию на 06:30 о повреждениях или пострадавших не сообщалось.

Кировоградская область

Военная администрация сообщила о тревоге в регионе еще около 00:44. По состоянию на сейчас - о повреждениях не сообщалось. Однако "Укрзализныця" сообщила о задержке поезда в регионе из-за ситуации с безопасностью.

"Из-за ситуации с безопасностью в регионе поезд №6035/6036 Помошная - Знаменка задерживается на отправление с начальной", - сказано в сообщении.

Николаевская область

О проблемах с железнодорожным сообщением сообщалось и в Николаевской области.

"В результате вражеского обстрела имеем обесточивание на Николаевщине. Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками", - говорится в сообщении "Укрзалізниці".

В частности, это касается рейсов:

  • 127 Запорожье-Львов,
  • 128 Львов-Запорожье,
  • 51 Одесса-Запорожье,
  • 7 Харьков-Одесса,
  • 53 Днепр-Одесса.

Польша подняла авиацию

Из-за комбинированной атаки россиян и того, что враг нацелился на западные регионы Воздушные силы Польши подняли в воздух истребители F-16.

"Из-за нападения Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве", - сказано в сообщении.

В воздух были подняты очередные пары истребителей и самолет раннего радиолокационного обнаружения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высокий уровень боевой готовности.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам под угрозой исчезновения", - заявило польское командование.

Аварийные отключения света

По указанию "Укрэнерго" из-за российского комбинированного удара в ночь на 30 октября в Украине начали вводить аварийные отключения света.

Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки России по энергетической инфраструктуре в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в энергетическом ведомстве, восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в сообщении.

По данным ДТЭК, аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине.

Также об аварийном отключении света сообщило "Полтаваоблэнерго"

При подготовке материала использованы данные Воздушных сил, областных военных администраций, городских властей и ГСЧС.

