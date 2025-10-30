ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Третий удар за месяц: Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК

Четверг 30 октября 2025 09:47
UA EN RU
Третий удар за месяц: Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК Фото иллюстративное: Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК (dtek com)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 30 октября Россия в очередной раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Это уже третий массированный удар по ТЭС в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как проинформировали в компании, в результате обстрелов серьезно повреждено оборудование нескольких ТЭС. В ДТЭК добавили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением работы станций.

"Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали энергетические объекты компании более 210 раз.

Третий удар за месяц: Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК

Обстрел Украины

С ночи Россия массированно атакует территорию Украины дронами и ракетами. Серия мощных взрывов прозвучала в западных регионах страны - в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой и других областях.

Напряженная ситуация сложилась в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция. Взрывы там раздавались непрерывно почти три часа.

В Ладыжине Винницкой области, где также находится ТЭС, после ударов исчезло теплоснабжение и водоснабжение.

По информации ОВА, регион подвергся одной из самых мощных атак. В результате прилетов повреждена гражданская и критическая инфраструктура, разрушены жилые дома и транспорт. Пострадали по меньшей мере пять человек.

В Запорожье на фоне российской атаки зафиксировано около 30 прилетов и более десятка раненых, среди них - дети.

В Украине после очередного массового удара российской армии были введены почасовые графики отключения света.

В каких регионах и как сегодня будут выключать свет - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК ТЭС Война в Украине Энергетики
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине