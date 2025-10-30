Третий удар за месяц: Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК

В ночь на 30 октября Россия в очередной раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Это уже третий массированный удар по ТЭС в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.