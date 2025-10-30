"Без тепла и воды": последствия удара РФ по Ладыжину в Винницкой области
После ночного обстрела в Винницкой области город Ладыжин остался без тепла и воды. В городе готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения и водообеспечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Ладыжинского городского совета Александра Коломийца.
"Провели комиссию ТЭБ. Все соответствующие службы получили поручение осуществить мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе", - пояснил Коломиец.
По его данным, сейчас обеспечивается запуск дворовых колонок водоснабжения и организуется подвоз технической воды.
На уровне с этим в городе готовится к запуску альтернативная система теплоснабжения.
Граждан предупредили, что садики сегодня не будут работать.
"Формируются группы для оценки разрушений, которые начнут работать после отбоя тревоги. Жители домов, которые пострадали больше всего будут отселены", - добавил он.
Пока же, по словам секретаря, ожидают возобновления электроснабжения.
"Прошу не распространять фото и видео. Буду информировать в дальнейшем. Держимся!", - подытожил он.
Обстрел Украины
Российская Федерация в ночь на 30 октября провела комбинированную массированную атаку по территории Украины, нацелившись прежде всего на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
Под ударом оказались Запорожье, Днепропетровская область и западные области Украины.
В частности в Запорожье попадание зафиксировано в общежитие, есть жертвы, а среди пострадавших дети 3-6 лет. В общем, среди раненых шестеро детей.
В Днепропетровской области баллистической ракетой атаковали промышленное предприятие, а также противник применил беспилотники и артиллерию по населенным пунктам Покровской и Мировской общин.
Подробнее о последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.
В результате атаки по всей стране введены аварийные отключения света из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Как именно украинцам будут отключать свет, объясняло РБК-Украина.