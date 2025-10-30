"Без тепла и воды": последствия удара РФ по Ладыжину в Винницкой области

После ночного обстрела в Винницкой области город Ладыжин остался без тепла и воды. В городе готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения и водообеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Ладыжинского городского совета Александра Коломийца.

"Провели комиссию ТЭБ. Все соответствующие службы получили поручение осуществить мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе", - пояснил Коломиец.

По его данным, сейчас обеспечивается запуск дворовых колонок водоснабжения и организуется подвоз технической воды.

На уровне с этим в городе готовится к запуску альтернативная система теплоснабжения.

Граждан предупредили, что садики сегодня не будут работать.

"Формируются группы для оценки разрушений, которые начнут работать после отбоя тревоги. Жители домов, которые пострадали больше всего будут отселены", - добавил он.

Пока же, по словам секретаря, ожидают возобновления электроснабжения.

"Прошу не распространять фото и видео. Буду информировать в дальнейшем. Держимся!", - подытожил он.