Массовая атака "Шахедами" по Украине и эвакуация украинских военных из Венгрии: новости за 20 июня

В ночь на вторник Россия в очередной раз нанесла удар беспилотниками по городам Украины. А трое украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии, удалось вывезти на территорию нашей страны.

Война России против Украины: последние новости

В России снова заявили об атаке дронов на временно оккупированный Крым. В этот раз дрон был один и его якобы сбили.

Подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожило на донецком направлении еще один ударный вертолет Ка-52 российских войск.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 20 июня, составили 1010 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 221460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили и вражеский вертолет.

В оккупированном войсками РФ Каховском районе Херсонской области прогремели сильные взрывы рано утром во вторник, 20 июня.

Российские войска активизировали опрокидывание боекомплекта на Бердянское направление, активизировалась авиация, сокращены сроки подготовки живой силы на фронт. Вероятно, это связано с успехами ВСУ по этому направлению.

Атака по Украине 20 июня

Ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Вскоре взрывы во время тревоги прогремели в Запорожье и Львове. В Киеве и области работала ПВО.

Подробнее о последствиях обстрела Украины 20 июня – читайте в материале РБК-Украина.

В ночь на 20 июня россияне снова атаковали Украину, а также второй раз через месяц пытались обстрелять Киев. Силы ПВО уничтожили 28 из 30 запущенных "шахедов", около 20 из них - в Киевской области.

Посольство Украины вывезло из Венгрии троих военнопленных

Трем украинским военнопленным, которых Россия передала Венгрии, удалось вывезти на территорию нашей страны.

"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка", - написал Николенко.

Украинских военнопленных не уволили после того, как передали из России в Венгрию.

"Есть информация, в частности от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь была ограничена. Связь с родными в присутствии третьих лиц, лимитированная", - сказал он. представитель ГУР Андрей Юсов.

Еще 19 июня Николенко написал, что Министерство иностранных дел требует, чтобы к пленникам допустили украинского консула.

Буданов прокомментировал вбросы россиян о своей "смерти"

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал фейки российской пропаганды о якобы своей смерти от ранения, полученного в конце мая.

"Я это воспринимаю довольно смешно и реагирую так же. Фейки на то и фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории. Но это недоработанные фейки, скажем так. Все же понимали, что со мной все нормально, ну те люди, которые это делали", – сказал Буданов.

Подрыв Каховской ГЭС

Правоохранители установили местонахождение более 200 человек, считавшихся пропавшими без вести после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами привел к подтоплению более 50 тысяч гектаров украинских лесов. Эта территория больше площади лесов Исландии.

Сын Байдена признал себя виновным в налоговых махинациях

Сын президента США Гантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Чиновнику КГГА вручили подозрение по делу об укрытии

Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку сообщили о подозрении по делу о состоянии укрытий в столице.

Ткачуку вручило подозрение следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве. В рамках уголовного производства он подозревается в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.