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Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 18:14
Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Трех украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии, удалось вывезти на территорию нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка", - написал Николенко.

Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленныхФото: освобожденные из плена военные (t.me/Koord_shtab)

Он также отметил, что украинские дипломаты совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжают принимать меры для того, чтобы освободить остальных украинских пленных, которых вывезли из России в Венгрию.

Украинские пленные в Венгрии

Напомним, 8 июня источники РБК-Украина рассказали, что Россия планирует передать 11 украинских военнопленных Венгрии. Позже о факте передачи написала Русская православная церковь. Решение не согласовывали с Украиной.

Власти Венгрии после этого заявляли, что они не имеют отношения к такой передаче пленных, поскольку организацией занимались церковные и религиозные организации.

Еще вчера, 19 июня, Николенко написал, что Министерство иностранных дел требует, чтобы к пленным допустили украинского консула.

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Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных
Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных
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