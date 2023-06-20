Более тысячи оккупантов и вертолет: Генштаб обновил потери России в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 20 июня, составили 1010 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 221460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили и вражеский вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 221460 (+1010) человек ликвидировано,

танков ‒ 3997 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 7750 (+15) ед,

артиллерийских систем - 3888 (+23) ед,

РСЗО - 614 (+4) ед,

средства ПВО - 372 (+2) ед,

самолетов - 314 ед,

вертолетов - 306 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3393 (+10),

крылатые ракеты - 1214 (+3) ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6645 (+32) ед,

специальная техника - 531 (+5)

Ситуация на фронте на утро

По данным Генштаба, российские войска и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

При этом, согласно отчету Института изучения войны, силы обороны Украины добились определенных успехов в ходе наступательных действий на ряде направлений в разных областях. В частности, ВСУ продолжали контрнаступательные операции, в то время как оккупанты проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.