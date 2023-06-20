После подрыва Каховской ГЭС установили местонахождение более 200 пропавших без вести лиц

Правоохранители установили местонахождение более 200 человек, которые считались пропавшими без вести после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию .

Отмечается, что на горячую линию уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, продолжают поступать обращения о пропавших людях, с которыми потеряли связь после подрыва Каховской ГЭС.

Так, в колл-центр поступило 311 обращений. При этом около 90% обращений касаются пропавших с временно оккупированных территорий Херсонской области.

"По состоянию на сегодняшний день удалось установить местонахождение 202 жителей Херсонской области", - сказано в сообщении.

Отметим, что пропавшими без вести в результате после дамбы все еще числятся 109 человек. Их дела переданы в Национальную полицию для проведения розыска и следственных действий.



Важно: если ваш близкий человек пропал без вести при особых обстоятельствах, следует сообщить на горячую линию уполномоченного: 0 800 339 247.

Жители временно оккупированных территорий могут воспользоваться Viber или WhatsApp по номеру: (095) 896-04-21.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва россиянами ГЭС 6 июня подтопило десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Но больше всего пострадал левый оккупированный берег Днепра. При этом россияне не производили эвакуацию населения.

Так, ЦНС сообщало, что более 500 жителей оккупированных Олешек могли погибнуть после подрыва ГЭС.

При этом глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-за российского террористического акта погибли по меньшей мере 18 человек.

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