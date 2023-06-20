ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крым уже второй день подряд атакуют дроны

Новина українською →
Крым, Вторник 20 июня 2023 10:13
Крым уже второй день подряд атакуют дроны Фото: Крым уже второй день подряд атакуют дроны (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России снова заявили об атаке дронов на временно оккупированный Крым. На этот раз дрон был один и его якобы сбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА", - заявил он.

По данным Аксенова, якобы пострадавших и разрушений нет.

Местные СМИ даже опубликовали фото якобы сбитого дрона, но действительно ли это он, подтвердить, к сожалению, не представляется возможным.

Атаки дронов на Крым

В последнее время временно оккупированный Крым постоянно атакуют дроны. Буквально вчера оккупанты заявили о якобы атаке двух дронов на полуостров. Их якобы также удалось сбить. А 15 июня, по заверению местных гауляйтеров, атака была более массовой - в этот день сбили 9 дронов в небе над Крымом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим
NEWS
РФ запустила баллистику по Запорожью и еще 35 дронов по Украине: как отработала ПВО
РФ запустила баллистику по Запорожью и еще 35 дронов по Украине: как отработала ПВО
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом