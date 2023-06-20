ВСУ ликвидировали на донецком направлении еще один ударный вертолет россиян

Подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожило на донецком направлении еще один ударный вертолет Ка-52 российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram .

"Еще минус один "аллигатор". Около 23.00 19 июня на донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожен ударный вертолет Ка-52", - написал он.

Российские вертолеты

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска перебросили на юг Украины более 20 вертолетов, чтобы попытаться сдержать контрнаступление ВСУ.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что вражеские самолеты и вертолеты не залетают на линию столкновения, но наносят удары дистанционно.

За последние дни ВСУ ликвидировали несколько ударных российских вертолетов Ка-52.

По состоянию на утро 20 июня ВСУ ликвидировали уже 306 российских вертолетов.