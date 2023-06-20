Ермак о последствиях подрыва ГЭС: площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии
Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами вызвал подтопление более 50 тысяч гектаров украинских лесов. Эта территория больше, чем площадь лесов Исландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Некоторые цифры после российского теракта на Каховской ГЭС", – написал он.
В частности:
- пятна смазки и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру. Они могут добраться до Средиземноморья;
- более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплены и по меньшей мере половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии;
- Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой. Это ориентировочно 95 тысяч тонн живых биоресурсов.
- на берегах Черного моря в Болгарии и Турции находятся тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев.
"Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных", - добавил Ермак, подчеркнув, что за экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов.
Подрыв Каховской ГЭС
Российские войска подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Эпицентром взрыва стал машинный зал, оккупанты тщательно готовились и дважды минировали станцию перед подрывом.
В итоге, 150 тонн нефти вылились вместе с огромным количеством воды, затопив Херсонскую область и некоторые районы Николаевской области. А в Днепропетровской области, наоборот, возникли проблемы с водой.
Этот теракт стал причиной масштабной экологической катастрофы, из-за которой как минимум два природных парка национального значения - "Нижнеднепровский" и "Каменка Сечь" в Херсонской области могут исчезнуть навсегда. Детальнее о последствиях подрыва ГЭС для экологии - читайте в материале.
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