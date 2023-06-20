Чиновнику КГГА вручили подозрение по делу об укрытиях

Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку сообщили о подозрении по делу о состоянии укрытий в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Ткачуку вручило подозрение следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве. В рамках уголовного производства он подозревается в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Так, в деле речь идет о вопросе фонда защитных сооружений - хранилищ и укрытий, в том числе в Деснянском районе, когда в результате вражеских обстрелов погибли люди.

Сообщается, что правоохранители вручили подозрение Ткачуку на рабочем месте. В настоящее время определяется мера пресечения. Отмечается, что Ткачук и Департамент муниципальной безопасности сотрудничают со следствием и предоставляют доступ к имеющейся документации.

Укрытие в Киеве

В начале июня из-за российского удара по столице погибли три человека, которые пытались попасть в укрытие, но оно было закрытым.

После этого в Киеве и по всей Украине начали проверять состояние укрытий. Треть из них в столице оказались непригодными.

Теперь в Киеве планируют выделить дополнительные средства на обустройство хранилищ и снять с учета непригодные помещения.

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